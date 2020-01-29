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Matrox представила новые графические карты серии D

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  Многие компьютерные старожилы помнят, что компания Matrox была одним из ведущих производителей графических карт на заре возникновения 3D графики, но не выдержав конкуренции со стороны ATI и Nvidia, стала заниматься исключительно профессиональными картами. И вот на днях компания представила новое семейство графических карт следующего поколения, предназначенных для вывода видеосигнала на видеостены. Новые видеокарты серии D созданы специально для коммерческих целей и предназначены для работы в режиме 24/7. Эти новые однослотовые видеокарты поддерживают до четырех дисплеев разрешением 4K с частотой обновления 60 Гц и могут быть легко объединены для вывода изображения на 16 4K мониторов для видеопанелей высокой плотности, которые применяются в различных сферах промышленности, правительственных и военных организациях, цифровых вывесках, в области видео наблюдения и многое другое. Видеокарты Matrox серии D будут представлены на выставке ISE 2020.

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 Используя встроенный графический процессор NVIDIA Quadro, карты D-Series обеспечивают плавное воспроизведение видео и графическую информацию на четырех дисплеях, используя разъемы HDMI или DisplayPort с высоким разрешением. Кроме того, D-Series предлагает поддержку HDCP для воспроизведения защищенного аудио и видео контента, а также поддержку Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5 и OpenCL 1.2 для запуска новейших профессиональных приложений.

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