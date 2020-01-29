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Тайский энтузиаст обнаружил первое упоминание об Intel Core i5-L16G7 - процессоре с архитектурой big. LITTLE

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 Intel Core i5-L16G7 - это первый коммерческий SKU, в котором реализована разнородная архитектура процессора Intel "Lakefield" x86. Этот 5-ядерный чип имеет одно высокопроизводительное ядро "Sunny Cove" и четыре меньших ядра "Tremont" с низким энергопотреблением, с интеллектуальным планировщиком, распределяющим рабочие нагрузки между двумя типами ядер. Это процессор по своей компоновке похож на ARM big.LITTLE. Производительные ядра включаются только тогда, когда это действительно необходимо, а в простых задачах работают четыре маломощных ядра. Тайский компьютерный энтузиаст TUM_APISAK обнаружил первое публичное появление i5-L16G7 в неизвестном устройстве Samsung, которое имеет строку идентификатора устройства Userbenchmark "SAMSUNG_NP_767XCL".

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  Тактовые частоты процессора составляют в базе 1,4 ГГц, а в турбо режиме 1,75 ГГц, но вполне возможно, что два типа ядер имеют разные тактовые частоты, как и ядра на других процессорах с архитектурой big.LITTLE. К другим  компонентам "Lakefield" относятся iGPU на основе графической архитектуры Gen11 и контроллер памяти LPDDR4X. "Lakefield" имеет упаковку "Foveros", в которой компоненты высокой плотности на основе новых кремниевых узлов интегрированы с компонентами, основанными на более старых процессах изготовления, облегчающих микроскопические соединения высокой плотности между матрицами. В случае "Lakefield" 10-нм вычислительные компоненты располагаются на 22-нм подложке.

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  Довольно интересно выглядит название процессора, которое Intel выбрала для своих новинок. Первый символ совпадает с традиционными названиями процессоров компании, вероятно, представляющим тип продукта, за которым следует числовой номер модели. Буква "G" означает наличие встроенной графики, а цифра рядом с буквой "G" обозначает её уровень.

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Теги

intel core i3 процессор core i big.little
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