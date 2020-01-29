Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.628 с исправленными ошибками
Компания Microsoft выпустила новое дополнительное обновление для Windows 10 версий 1909 и 1903 с важными исправлениями. Патч можно скачать по данной ссылке.
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KB4532695 - это второе ежемесячное накопительное обновление, выпущенное в январе. Windows 10 Build 18363.628 содержит исправление для неработающей панели поиска в проводнике. По словам Microsoft, ошибка сломала панель поиска в проводнике и панели управления. Кроме того, пользователи не могли вставлять содержимое буфера обмена, щелкнув правой кнопкой мыши. Microsoft говорит, что установка патча, выпущенного сегодня, должна решить все проблемы с File Explorer. Кроме того в журнале изменений Microsoft говорит, что она улучшила точность распознавания Windows Hello Face, а также исправила ошибку, из-за которой плитки в меню «Пуск» были изменены, даже если настройка отключена.
рекламаУстранена ошибка, которая могла приводить к утечке памяти в процессе с именем "ctfmon.exe" при обновлении приложений, также последнее обновление Windows 10 направлено на исправление ошибки, при которой сенсорная клавиатура может неожиданно закрыться при нажатии любой клавиши. Устранена еще одна ошибка, из-за которой игроки многопользовательских игр могли пропустить приглашения в игру от других игроков. Устранена проблема появления ошибки при отсоединении флэш-накопителя с разъемом USB Type-C.
Следует отметить, что это небольшое накопительное обновление не добавляет никаких новых функций, а лишь призвано исправить небольшие ошибки. Если у вас нет перечисленных проблем, то устанавливать его сейчас специально нет никакой необходимости, а все внесенные исправления будут включены в февральское обновление, которое должно выйти в ближайший вторник.
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