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Несмотря на еще один рекордный 4 квартал 2019 года для Intel, компания все еще испытывает проблемы с нехваткой процессоров. Intel сильно недооценила большой спрос на свою продукцию, не говоря уже о том, что компания одновременно с этим должна подготавливать выпуск дискретных графических процессоров и проводить переход на 10 нм техпроцесс в этом году. Несколько месяцев назад ходили слухи об аутсорсинге некоторых линеек процессоров Intel на заводах Samsung, и теперь неназванные отраслевые источники, близкие к ресурсу WCCFTech, утверждают, что Intel может также перенести производство процессоров с низким энергопотреблением в GlobalFoundries.

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Сотрудничество Intel и GlobalFoundries не так уж и надумано. Помимо Intel, GlobalFoundries является единственным крупным полупроводниковым производителем, который еще не перешел на 7 нм техпроцесс, сосредоточившись исключительно на 14 нм и 12 нм. Кроме того, большинство фабрик GlobalFoundries расположены в США, что устраняет все осложнения, связанные с торговой войной США и Китая. Возможно, Intel по-прежнему является ведущим мировым производителем чипов, но ее ресурсы, тем не менее, ограничены, поэтому аутсорсинг другим производителям может реально помочь компании справиться с растущим спросом на модели процессоров среднего и высокого класса. В связи с этим источники WCCFTech сообщают, что GlobalFoundries может помочь с производством чипов Celeron и Pentium. Чипы Core i3 также рассматриваются для возможного аутсорсинга, но производственный процесс для этих моделей более сложный, и Intel может не захотеть делиться слишком многими производственными патентами.

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Источники WCCFTech также сообщают, что Intel может использовать возможности TSMC для своего 10-нм высокопроизводительного дискретного графического процессора, который ожидается после Xe DG1, и это должно значительно помочь с переходом на 10 нм, который в настоящее время идет не очень хорошо.