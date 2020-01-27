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Срок поддержки Windows 7 официально завершился 14 января, а обновление KB4534310, вышедшее в этот же день стало последним для этой операционной системы. Однако, последнее обновление принесло с собой баг, наличие которого компания Microsoft признала, спустя неделю. Напомню, что после установки обновления, у многих пользователей стала возникать некорректная работа обоев экрана. Ранее Microsoft заявляла, что выпустит исправление, но оно будет доступно организациям, которые заплатят за расширенную поддержку Windows 7. Однако, сегодня Microsoft неожиданно объявила примечания к выпуску KB4534310, добавив, что исправление будет выпущено для всех, включая обычных пользователей и предприятия. Microsoft решила предоставить обновление всем после негативной реакции потребителей в социальных сетях. Пользователи и предприятия были недовольны тем, что в финальном обновлении Windows 7 отсутствует ключевая функция, и им приходится платить Microsoft за исправление.

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"Мы работаем над разрешением и представим обновление в следующем выпуске, который будет выпущен для всех клиентов, работающих под управлением Windows 7 и Windows Server 2008 R2 SP1", - говорится в обновленном заявлении компании.

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До сегодняшнего дня Microsoft заявляла, что исправление будет выпущено для платных пользователей Windows 7 к середине февраля, но неясно, когда рядовые пользователи, все еще использующие Windows 7, получат исправление.

Согласно информации Microsoft, в Windows 7 KB4534310 есть ошибка, которая нарушает настройки персонализации. Если установить обновление, то при выборе режима обоев "растянуть", обои рабочего стола превращаются в черный фон. Эта ошибка затрагивает все выпуски операционной системы Windows 7. Microsoft утверждает, что до появления исправления, можно исправить ошибку с черными обоями в Windows 7, используя любой другой режим, кроме "растянуть". Если переключиться на любой другой способ и перезагрузить систему, то выбранные пользователем обои будут установлены на рабочем стол без всяких проблем. Стоит отметить, что теоретически Windows 7 может получить исправление 11 февраля, когда Microsoft выпустит обновление Patch Tuesday.