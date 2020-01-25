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В то время как сети 5G только начинают своё шествие по планете, крупнейший оператор мобильной связи Японии NTT DoCoMo уже строит планы относительно сетей 6G и недавно опубликовал официальный документ, в котором объясняет своё видение сетей 6G. Кроме того, оператор планирует коммерциализировать технологию 6G к 2030 году. Напомню, что правительство Японии недавно заявило о своих планах финансировать исследования и разработки в сфере 6G в Японии.

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Согласно видению NTT DoCoMo, 6G обеспечит скорость передачи до 100 Гбит/с. Задержка сети составит менее 1 мс, и она способна будет вместить более 10 миллионов устройств в пределах 1 квадратного километра. Развитие науки и техники постоянно ускоряется, и технология 6G обязательно придет. Что касается 6G, NTT DoCoMo ожидает, что 6G будет иметь новую технологию топологии сети вместо традиционного расширения покрытия наземных сетей. Кроме того, упоминается более масштабный MIMO, более низкие задержки, более надежная связь и широкое применение искусственного интеллекта.

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Технический документ NTT DoCoMo также содержит инновации 5G и планы развития 6G. Что касается нововведения 5G, его общая цель - постоянно улучшать пропускную способность, скорость, низкую задержку и характеристики множественных соединений. Плюс ко всему происходит разработка высокочастотной технологии передачи, а NTT DoCoMo успешно разработал оборудование, работающее в диапазоне 150 ГГц. Таким образом, компания надеется, что в будущем все отрасли связи будут использовать сверхвысокие полосы частот свыше 100 ГГц.