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Прогноз рынка 5G устройств в 2020 году от Gartner

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  Развитие рынка 5G идет полным ходом, и производители уже продают миллионы телефонов 5G. По данным Gartner, мировые поставки устройств (ПК, планшетов и смартфонов) в 2020 году достигнут 2,16 млрд. штук, увеличившись на 0,9% в годовом исчислении. Рынок смартфонов, как ожидается, вырастет на 1,7% в 2020 году, по сравнению с падением в 2019 году на  2% в годовом исчислении. Тем не менее, поставки смартфонов вырастут в 2020 году, особенно в развивающихся странах, Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, по оценкам Gartner, на модели с поддержкой 5G будет приходиться  до 12% поставок мобильных телефонов в 2020 году и 43% в 2022 году.

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  Таким образом, если взглянуть на смартфоны 5G, к концу этого года должен произойти массовый рост. Помимо телефонов 5G, Gartner ожидает, что мировой рынок ПК продолжит падение в 2020 году. Решение Microsoft прекратить поддержку Windows 7 окажет значительное влияние на рынок персональных компьютеров. Gartner прогнозирует, что 1 миллиард персональных компьютеров перейдет на Windows 10 в 2020 году. Это составляет 80% от общего количества используемых в настоящее время компьютеров.

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 В Gartner считают, что  в обозримом будущем не предвидится новой ОС Windows 11, поэтому перспективы рынка персональных компьютеров весьма туманны. Windows 10 будет обновляться через регулярные обновления, таким образом, всплеск обновлений аппаратного обеспечения для персональных компьютеров, вызванный полным обновлением операционной системы Windows, закончится.

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Теги

смартфоны пк 5g gartner прогноз на 2020
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