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Сегодня компания AMD официально выпустила новую видеокарту Radeon RX 5600 XT, которая является третьей настольной моделью в линейке RX 5000. Эта карта имеет 2304 потоковых процессора, 6 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 12 Гбит/с работающей через 192-битный интерфейс. Однако производители карт могут увеличить скорость памяти до 14 Гбит, что увеличивает пропускную способность с 288 Гбит/с до 336 Гбит/с. Многие партнеры компании AMD уже заявили о том, что будут предлагать покупателям варианты видеокарт как в первоначальной конфигурации, так и с обновленным BIOS, позволяющем поднять производительность на 10%. Более того, некоторые компании будут предлагать пользователям самим скачивать новый BIOS и обновлять свои карты самостоятельно.

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Карта RX 5600 XT доступна с сегодняшнего дня за 279 долларов США, но, конечно, на начальном этапе модели будут стоить немного дороже, особенно в российских реалиях. Прямым конкурентом новинки должен стать видеочип GeForce RTX 2060 от компании Nvidia.

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В следующей таблице приведены последние обновления BIOS. Ожидается, что начальная партия карт RX 5600 XT будет нести старые BIOS, а модели, выпущенные позже, будут иметь обновленные спецификации.

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