Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD официально выпустила Radeon RX 5600 XT

для раздела Блоги
3
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде
2070 Super ASUS Gaming ROG STRIX на 1000р дешевле Palit
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Цены на память снижены на 30% - пора брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

  Сегодня компания AMD официально выпустила новую видеокарту Radeon RX 5600 XT, которая является третьей настольной моделью в линейке RX 5000. Эта карта имеет 2304 потоковых процессора, 6 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 12 Гбит/с работающей через 192-битный интерфейс. Однако производители карт могут увеличить скорость памяти до 14 Гбит, что увеличивает пропускную способность с 288 Гбит/с до 336 Гбит/с. Многие партнеры компании AMD уже заявили о том,  что будут предлагать покупателям варианты видеокарт как в первоначальной конфигурации, так и с обновленным BIOS, позволяющем поднять производительность на 10%. Более того, некоторые компании будут предлагать пользователям самим скачивать новый BIOS и обновлять свои карты самостоятельно.

реклама

 Карта RX 5600 XT доступна с сегодняшнего дня за 279 долларов США, но, конечно, на начальном этапе модели будут стоить немного дороже, особенно в российских реалиях. Прямым конкурентом новинки должен стать видеочип GeForce RTX 2060 от компании Nvidia.

реклама

реклама

В следующей таблице приведены последние обновления BIOS. Ожидается, что начальная партия карт RX 5600 XT будет нести старые BIOS, а модели, выпущенные позже, будут иметь обновленные спецификации.

реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

amd radeon rx 5600 xt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
10
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
36
Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
41
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
69
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
22
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
70
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
48
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
14

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 69
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 481
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 48
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
20 января 2020 36
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
10 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сила есть: крышка процессора AMD FX-8350 отделилась вместе с частью кристалла
118
Видеокарты NVIDIA GeForce следующего поколения предложат 2-кратный прирост производительности, сделав мощный скачок на 7-нм техпроцессе
151
Крах предрассудков: более 40% владельцев процессоров AMD готовы купить видеокарту NVIDIA
159
В Сети появились возможные характеристики NVIDIA GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080: 8-20 ГБ памяти и до 3840 ядер CUDA
136
Гений из Японии придумал как ускорить существующие компьютеры в тысячи раз
44
Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 с GDDR6 до 20 ГБ и до 3840 ядер CUDA представят в марте
36
Китайский производитель процессоров обходит Intel и готовится выйти на мировой рынок
75
Глобальная прошивка EMUI 10 поступит на 22 смартфона Huawei
8
Видеокарты AMD Radeon будут поддерживать игры в 8К и продаваться по разумной цене, доступной массовому покупателю
69
Android 10 выпущена для смартфона Honor 8X
7
Слух: разработка The Elder Scrolls VI близится к концу
31
Графический процессор AMD Navi 10 обнажился перед инфракрасной камерой
+
AMD начинает внедрять поддержку Zen 3 в Linux
21
Авторы New World отказались от свободного PvP из-за чрезмерной «токсичности» игроков
19
Электроавтомобили Tesla замечены в несанкционированном разгоне - более 100 владельцев подали жалобы
13
AMD Ryzen 7 4700U почти догнал Intel Core i9-10980HK в однопоточном режиме Geekbench
16
Стали известны характеристики Xiaomi Redmi 9: MediaTek Dimensity 800, три камеры и до 128 ГБ ПЗУ
5
Новая жертва RGB-эпидемии: Scythe Mugen 5 Black Edition
16
В Сеть просочился отрывок геймплея Godfall — одного из первых проектов для PlayStation 5
10
Naughty Dog ищет для The Last of Us Part II специалиста, разбирающегося в DirectX 12 и архитектурах NVIDIA и AMD
24

Популярные статьи

Что надо сделать с Windows 10 сразу после установки
126
Сборка компьютера для Zystax на AMD Ryzen 5 3600 и Radeon RX 5700 за 62730 рублей
146
ТОП-4 самых продвинутых SSD, которые превратят ваш старенький ПК в настоящий медиапортал
19
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
36
DeepFake своими руками - знакомимся с пакетом DeepFaceLab
18
Наши самые популярные и любимые видео-блогеры - эксперты по компьютерному железу
57
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
10

Сейчас обсуждают

Сергей Нестеров
15:54
Ух ты! Отличный телефон! Крутой обзор.
Обзор смартфона Tecno Camon CM: не судите по процессору или Чем интересен гость из Африки?
Красный Пукан
15:40
В паре игр может увидили равенство, вот и нафантазировали.
Крах предрассудков: более 40% владельцев процессоров AMD готовы купить видеокарту NVIDIA
Alex23
15:39
инсайдер подъехал а вы не знаете RE4 ремейк будут делать?
Утечка: Не стоит ждать Resident Evil 8 и новые ремейки игр серии в ближайшие годы
Пей__Hя
15:39
Зачем я суда зашёл.
ТОП-4 самых продвинутых SSD, которые превратят ваш старенький ПК в настоящий медиапортал
Олег Анетько
15:39
да 1070 дерет ее по всем фронтам, это просто вера не позволяет ему тесты посмотреть.
Крах предрассудков: более 40% владельцев процессоров AMD готовы купить видеокарту NVIDIA
warmuza
15:37
А как по-твоему устроена работа? Талантливая команда сваяла проект, а потом вместо работы над новым тратит время на его поддержку? Если команда ГТА 5 поддерживает игру, кто делает ГТА 6? Новая команд...
Слух: разработка The Elder Scrolls VI близится к концу
Shock Memes
15:36
Хрень на постном масле. У них игры выходят раз в год-два ( серии именно) и всё отлично сделано и доделано. Если делают ре8, он будет в след году точно.
Утечка: Не стоит ждать Resident Evil 8 и новые ремейки игр серии в ближайшие годы
Михаил Невский
15:34
Где обзор @#&$&?!
AMD официально выпустила Radeon RX 5600 XT
Артур Легат
15:33
Мертва при рождении к сожалению. Вот 220 долларов цены . Еще возможно
AMD официально выпустила Radeon RX 5600 XT
C0RR30N
15:33
А потом ныть в каментах, что обнова сломала его кастрированную винду
Что надо сделать с Windows 10 сразу после установки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем