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Компания Qualcomm выпустила три новые мобильные платформы, предназначенные для бюджетных смартфонов. Новинки получили названия Snapdragon 720G, Snapdragon 662 и Snapdragon 460. Эти SoC поддерживают сети 4G, имеют улучшенную беспроводную связь благодаря поддержке Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 с технологией Qualcomm FastConnect 6 и поддержку двухчастотной GNSS L1 и L5. Новые SoC также являются первыми мобильными чипами, которые поддерживают навигационную систему индийской организации космических исследований (ISRO).

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Snapdragon 720G

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Snapdragon 720G является 8-нм мобильным процессором и использует модем Snapdragon X15 LTE. Snapdragon X15 поддерживает скорости загрузки до 800 Мбит/с. Как и SD 765G, SD 720G обладает некоторыми функциями Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. SoC поддерживает HDR, Qualcomm aptX Adaptive и Spectra 350L ISP, который обеспечивает максимальное разрешение фотосъемки 192 Мп. SoC поддерживает AI Engine с Qenscomm Hexagon Tensor Accelerator 5-го поколения и расширения FastConnect 6200 Wi-Fi с WPA3 и Wi-Fi 6 8x8 muti-user MIMO.

Snapdragon 662

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SoC Snapdragon 662 оснащена Spectra 340T ISP, который поддерживает тройные камеры и захват изображений HEIF. AI Engine 3-го поколения с Hexagon Vector Extensions (HVX) обеспечивает поддержку ночной фотосъемки на основе искусственного интеллекта, а также функцию распознавание лица, голоса и использования аватаров. SoC Snapdragon 662 оснащена модемом Snapdragon X11 LTE с 2-CA, 2x2 MIMO, 256-QAM и скоростью загрузки до 390 Мбит/с.

Snapdragon 460

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Snapdragon 460 предлагает кардинальное обновление предыдущего процессора 400-й серии Snapdragon 450. Благодаря высокопроизводительным ядрам ЦП и обновлению графического процессора, Snapdragon 460 предлагает на 70% и 60% улучшенную производительность, соответственно, по сравнению с Snapdragon 450. Впервые 400-я серия получает поддержку функций искусственного интеллекта благодаря Qualcomm AI Engine 3-го поколения, который включает в себя HVX и Spectra 340 ISP. Как и Snapdragon 662, Snapdragon 460 также оснащен модемом X11 LTE с поддержкой сетей 4G.

Первые устройства на базе Snapdragon 720G будут доступны в первом квартале 2020 года, а смартфоны на базе Snapdragon 662 и Snapdragon 460 будут доступны к концу этого года.