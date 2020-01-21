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PowerColor представляет видеокарты Red Devil и Red Dragon RX 5600 XT

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  Сегодня компания PowerColor выпустила пресс-релиз, в котором представила пользователям свои новые модели видеокарт AMD RX 5600 XT Red Devil и AMD RX 5600 XT Red Dragon. Это произошло после того, как AMD сообщила об обновлении характеристик своей новой видеокарты AMD RX 5600, увеличив тактовую частоту памяти и ядра, чтобы она могла лучше конкурировать с RTX 2060 от NVIDIA, получившую на днях более демократичную стоимость.

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  Напомню, что AMD нанесла ответный удар по карте RTX 2060, оснастив её более быстрой памятью 14 Гбит/с вместо исходных 12 Гбит/с и увеличив тактовую частоту ядра до 1615 МГц в базовом режиме и 1750 МГц в Boost режиме. Изменения в конфигурации привели к изменениям в дизайне карты. AMD RX 5600 XT Red Devil получила 1x 8-контактный и 1x 6-контактный разъемы питания вместо первоначального одного 8-контактного.

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  Изменения спецификаций было вызвано  обновлением BIOS, однако, не все карты будут поставляться с новыми спецификациями. В компании PowerColor пояснили, что обновление BIOS будет доступно пользователям для самостоятельного обновления. Конечно, устанавливать новую версию BIOS или нет решать придется самим обладателям карт, так как эта процедура несет с собой риск не только испортить карту неправильным обновлением, но и риском перегрева и перегрузки изначально не рассчитанной на это предыдущей  версии системы охлаждения и питания.

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amd видеокарты radeon powercolor radeon rx radeon rx 5600 xt
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