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Благодаря Максу Вайнбаху, эта неделя была переполнена утечками о Samsung Galaxy S20. А сегодня Ишан Агарвал поделился полными спецификациями смартфонов Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 + 5G и Galaxy S20 5G.

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Первое, на что следует обратить внимание, это наличие процессора Exynos 990. Ожидается также смартфоны на чипсетах Qualcomm Snapdragon 865. Остальные спецификации должны быть одинаковыми независимо от установленной модели процессора. Как всегда Samsung оснастила свои смартфоны матрицами на основе AMOLED. Дисплеи получили разрешение 3200 × 1440 с частотой обновления 120 Гц. Все модели серии также оснащены стереофоническими динамиками Dolby Atmos от AKG, слотами для карт памяти microSD и имеют защиту стандарта IP68.

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Различия начинаются с размеров экрана. Galaxy S20 5G имеет 6,2-дюймовый дисплей, Galaxy S20 + 5G оснащен 6,7 дюймовым дисплеем, а Galaxy S20 Ultra получил огромный 6,9 дюймовый экран. Galaxy S20 и S20 + имеют 128 Гб встроенной памяти, а S20 Ultra - 512 Гб. Емкость аккумулятора составляет от 4000 мАч у младшей версии до 5000 мАч у старшей.

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Камеры всегда являлись важнейшим элементом в смартфонах корейской компании. Вот и в этот раз Samsung не подкачала и установила в свои флагманы топовые матрицы. Galaxy S20 Ultra 5G и S20 + 5G имеют четыре задние камеры, а Galaxy S20 5G - три. Основная камера на S20 и S20 + имеет датчик на 12 Мп, а основная камера на S20 Ultra - 108 Мп. Телеобъектив на S20 + и S20 имеет 64-мегапиксельную камеру, а на Ultra - 48-мегапиксельную. Все три модели получили 12-мегапиксельную сверхширокую камеру. S20 + и Ultra имеют камеры ToF на задней панели. Спереди S20 + и S20 оснащены 10-мегапиксельными селфи камерами, в то время как S20 Ultra имеет невероятную 40-мегапиксельную камеру.

Единственное, что мы пока не знаем - это стоимость. Будет интересно посмотреть, насколько велик ценовой разрыв между Galaxy S20 с поддержкой сетей 4G и Galaxy S20 Ultra 5G. К счастью, чтобы узнать это, у нас осталось меньше месяца. Компания должна представить новинки на мероприятии Samsung Unpacked 11 февраля.