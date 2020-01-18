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Президент и главный исполнительный директор компании AMD доктор Лиза Су подтвердила, что мы увидим так называемый чип "Big Navi" в 2020 году. До сих пор доктор Лиза Су не назвала этот чип "Big Navi", а лишь говорила о том, что в ближайшее время следует ожидать высококлассный графический процессор из семейства Navi. Лиза Су рассказала о планах AMD в интервью во время мероприятия The Bring Up AMD.

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"Главное, что я хочу сказать нашим фанатам, это то, что для нас этот 2020 год только начался. Я немного слышала в социальных сетях Twitter и Reddit, что люди задаются вопросом о видеокарте "Big Navi". Рынок дискретной графики, особенно высокого класса, очень важен для нас. Я могу сказать, что вы увидите "Big Navi" в 2020 году", - сказала Лиза Су. Также она упомянула о процессорах на основе архитектуры Zen 3, заявив, что чипы Zen 3 показывают себя очень хорошо, и в компании очень довольны полученными результатами. "Я с нетерпением жду разговора об этом позже в 2020 году", - добавила Лиза Су.

Конкретные сроки выхода новинок не указываются, но, вероятно, больше информации мы сможем узнать на выставке компьютерных технологий Computex 2020 в начале июня.

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Вот фрагмент интервью Лизы Су, в котором она говорит о Big Navi и Zen 3:

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Ниже вы можете посмотреть ролик целиком на английском языке.



