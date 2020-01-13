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Еще в июне 2018 года, когда появились первые процессоры AMD Threadrippers, появилась информация, что компания Intel работает над новым 22-ядерным процессором на ядре Skylake-X, который находится между 18-ядерным кристаллом HCC (high core-count) и 28-ядерным XCC (extreme core-count). Процессор на основе XCC размером 700 мм² с 6 каналами памяти не получилось упаковать так, чтобы он смог быть размещен в сокете LGA2066, и компания Intel была вынуждена разместить ядро в процессорном корпусе для Socket LGA3647, который дебютировал на рабочих станциях с 28-ядерным Xeon W-3175X. После этого стали появляться слухи, что Intel разрабатывается промежуточный вариант процессора в 22-ядерном исполнении, который может быть интегрирован с разъемом LGA2066. Но перенесемся в 2020 год, в котором в настоящее время существует самый мощный 18-ядерный i9-10980XE для LGA2066 и, несмотря на его цену в 1000 долларов, пользующийся довольно большой популярностью в определенных кругах. Если верить скриншотам, появляющимся на китайских технических форумах, компания Intel работает над еще более впечатляющим 22-ядерном кристалле, предназначенном для материнских плат с разъемом LGA2066.

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Если верить скриншоту программы CPU-Z процессор, определенный программой как Core i9-10990XE основан на микроархитектуре Cascade Lake-X и имеет тот же I/O и набор команд, что и i9-10980XE. Он имеет 22 ядра и поддерживает HyperThreading, что позволяет обрабатывать 44 потока. Процессор имеет 1 Мб выделенного кэша L2 на ядро и 30,25 Мб общего кэша L3. Что более интересно, так это тактовые частоты. Строка с именем инженерного образца указывает на номинальную тактовую частоту 4,00 ГГц, а на скриншоте показан чип, работающий на частоте 5,00 ГГц. Существует также тест производительности, возможно, CineBench R20. Результат, полученный процессором i9-10990XE, составляет 14 005 баллов, что соответствует уровню 24-ядерного Ryzen Threadripper 3960X. Но стоит учитывать, что энергопотребление процессора от AMD значительно ниже, заявленных для Intel 380 Вт.

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