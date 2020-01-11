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Эпоха браузера Microsoft Edge и Internet Explorer завершается. Новый браузер Edge на базе Chromium начнет заменять старый на следующей неделе. Новый Microsoft Edge будет доступен для загрузки через Центр обновления Windows, однако, возможность загрузки будет зависеть от конфигурации вашей системы. Microsoft заявила, что компьютеры на Windows 10 с выпусками Home и Pro получат Chromium Edge автоматически через центр обновлений, и новый браузер заменит оригинальный Edge в качестве нового браузера по умолчанию. Стоит также отметить, что новый Microsoft Edge появится в виде отдельного обновления, и он не будет поставляться в комплекте с накопительными обновлениями Windows 10 от января 2020 года.

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В компании Microsoft пояснили, что не планируют распространять браузер в автоматическом режиме для корпоративных клиентов. "Как правило, нам не нравится вносить неожиданные изменения в корпоративные устройства, поэтому мы не собираемся автоматически переходить на новую версию браузера в серверной версии Windows. При этом новый Edge работает на всех выпусках Server начиная с версии 2008 R2, поэтому системные администраторы сами смогут установить обновление, если посчитают нужным", - сказал представитель Microsoft. После установки Microsoft будет обновлять браузер Edge независимо от обновлений функций Windows 10.

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Если пользователь не желает устанавливать новую версию, а предпочитает остаться на классическом Microsoft Edge, то необходимо воспользоваться Blocker Toolkit и заблокировать установку Edge из Центра обновления Windows..