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Windows 10 X получит усовершенствованный File Explorer

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  Как многие знают, ОС Windows 10 X - это новая редакция Windows 10, предназначенная для устройств с двумя экранами, например, Surface Neo, Lenovo ThinkPad X1 Fold и других. В настоящее время Microsoft планирует выпустить Windows 10 X к рождественским праздникам 2020 года, и компания все еще работает над настраиваемым интерфейсом для этих устройств. Windows 10 X обладает знакомым пользовательским интерфейсом, но в него внесены значительные изменения.

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  В течение многих лет File Explorer оставался неотъемлемой частью системы Windows и постоянно совершенствовался, но в современных реалиях его  пользовательский интерфейс не полностью удовлетворяет запросы потребителей, а также имеет проблемы с производительностью. В 2019 году попавшие в сеть утечки информации подтвердили, что компания Microsoft работает над новым современным File Explorer, и на CES 2020 можно было увидеть его работу на представленных на выставке ноутбуках от различных производителей. На данный момент неясно, планирует ли Microsoft обновить существующий File Explorer или создать с нуля новый, но совершенно точно известно, что новые возможности управления файлами находятся в разработке.

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  Изменения, включенные в Windows 10 X, выходят далеко за рамки нового меню «Пуск» и «Проводника». Новая ОС также имеет новую панель задач и новые функции многозадачности. На выставке CES 2020 можно было увидеть версию Windows 10X, которая ориентирована исключительно на пользователей планшетов, но что компания работает над различными вариантами управления, чтобы обеспечить более традиционные методы работы.

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microsoft windows 10 windows windows 10x
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