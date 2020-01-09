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PlayStation 5 будет иметь уникальные функции, которые отличают его от консолей прошлого. Об этом заявил Джим Райан (генеральный директор Sony Interactive Entertainment) в интервью Business Insider Japan.

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Джим Райан сказал: "Каждый раз, когда появляется новая консоль, улучшаются процессор и графика. Конечно, это очень важно, но мы также должны внедрять и другие усовершенствования. Мы уже подтвердили использование твердотельного накопителя, а почти нулевое время загрузки является значительным улучшением. 3D-аудио и поддержка тактильной обратной связи контроллера также являются элементами, которые после тестирования удивят пользователей масштабами изменений. Даже просто играя в Gran Turismo Sport с контроллером PlayStation 5 игроки должны получить совершенно другой опыт. После этого у игроков больше не появится желание вернуться к старому контроллеру. Есть еще и другие уникальные элементы PlayStation 5, которые будут отличать её от предыдущих консолей".

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Во время интервью генеральный директор Sony Interactive Entertainment также рассказал о сходстве логотипов PS4 и PS5, заявив, что сохранение одинакового дизайна основано на желании придать взаимосвязь всем продуктам бренда PlayStation. Он также подтвердил, что поддержка PlayStation 4 будет продолжаться и после дебюта новой консоли. "Существует более 100 миллионов владельцев PlayStation 4, и мы обязаны сохранить их доверие и лояльность", - заявил Джим Райан .

Напомню, что PlayStation 5 должна дебютировать на Рождество 2020 года, а Godfall станет первой игрой, которая станет доступна для будущей консоли.