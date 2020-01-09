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Как известно, в наступившем году должны выйти в продажу новые процессоры от компании Intel в исполнении LGA 1200. Однако у компании постоянно возникают проблемы с выходом процессоров нового поколения, эту информацию подтвердило издание ComputerBase, которое брало интервью у производителей материнских плат на CES 2020, а также принимало участие в конференции Intel. В отличие от самой компании Intel производители уже давно готовы к выходу платформы LGA 1200 и подготовили соответствующие материнские платы под новый процессорный разъем на чипсете Z490.Говоря о задержке Intel, производители указывают на то, что проблема Интел заключается в слишком высоком энергопотреблении процессоров семейства Comet Lake-S. Например, грядущий процессор Intel Core i9-10900K под нагрузкой может потреблять до 300 Вт, а то и больше, что не удивительно, ведь даже существующий Core i9-9900KS потребляет 250-275 Вт.

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Напомню, что по официальным данным компании Intel максимальное энергопотребление новых процессоров должно составить 125 Вт. Возможно ко времени появления новых CPU Intel сумеет исправить показатели TDP, если же всё останется на прежнем уровне, то корпорацию ждут огромные финансовые и репутационные потери, а многие покупатели перейдут на конкурирующую платформу от AMD. Конечно преданные фанаты не откажутся от процессоров из "синего" лагеря, но тогда им заранее стоит побеспокоиться о мощной системе охлаждения, а при покупке флагманов стоит запастись кулером на основе жидкостных систем.



