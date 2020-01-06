Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сейчас наиболее распространенными типами памяти являются DDR3, которая постепенно уходит с рынка, и DDR4. Однако, прогресс не стоит на месте, и сегодня компания Micron объявила о начале отбора образцов RDIMM на основе технологии DDR5 для своих отраслевых партнеров. Разработанные для работы в серверах, эти модули DDR5 имеют форм-фактор RDIMM и оснащены технологией ECC, позволяющей устранять любые ошибки, возникающие внутри электронных схем. Новый стандарт DDR5 обеспечивает значительное повышение производительности по сравнению с предыдущим поколением памяти DDR4. Для начала, DDR5 удвоит скорость передачи данных до 6400 Мт/с, по сравнению с 3200 Мт/с, которой обладает память DDR4. Предполагается, что пропускная способность новой памяти DDR5 составит 32 Гб/с, что на 25% быстрее, чем исходная пропускная способность памяти DDR4 равная 25,6 Гб/с.

реклама

При использовании DDR5 размер данных буфера предварительной выборки SDRAM. Еще одно улучшение заключается в том, что максимально возможная плотность для чипов DDR5 теперь составляет до 64 Гб на чип. Кроме того, стандарт DDR5 должен снизить мощность, необходимую для работы микросхемы до 1,1 Вольт, что примерно на 8% ниже, чем у DDR4. Также есть такие функции, как MIR (Mirror Pin), который обеспечивает лучшую сигнализацию DIMM, и больше возможностей для команд PRECHARGE и REFRESH.