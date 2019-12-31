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Согласно последним новостям, все будущие смартфоны компании Apple серии iPhone 12 будут использовать процессоры A14, основанные на 5-нм техпроцессе TSMC. Их пробное производство начнется в начале 2020 года, а во втором квартале 2020 года должно начаться массовое производство.

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Сообщается, что чипы TSMC на 5 нм техпроцессе вступили в стадию пробного производства, а начало массового производства ожидается в первой половине 2020 года. Компании Apple и Huawei являются первыми двумя клиентами TSMC. Apple с оптимизмом смотрит на грядущие смартфоны iPhone 12, которые должны получить поддержку сетей пятого поколения, что вызовет большой всплеск замены устаревающих моделей iPhone 7 и iPhone 8 и совсем древних iPhone 6s. По оценке компании Apple поставки новых смартфонов составят более 100 миллионов единиц. На начальном этапе планируется ежемесячно производить порядка 50 000 смартфонов, а затем производство постепенно увеличится до 70 000–80 000 штук в месяц.

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Согласно официальным данным новые 5 нм чипы компании TSMC основанные на базе ядер Cortex A72 смогут обеспечить в 1,8 раза большую плотность размещения компонентов микрочипов, что позволит увеличить производительность на 15% либо снизить энергопотребление на 30%.

По предварительной информации новые iPhone 5G 2020 года выпуска будут оснащены 5,4 и 6,1 дюймовыми экранами и получат двойные модули задних камер, а 6,1 и 6,7 дюймовые версии будут оснащены модулем из трёх камер и ToF объективом.