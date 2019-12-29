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Консоль PlayStation 5 должна официально появиться к 2020 году. По мере приближения даты выхода, мы узнаём всё больше подробностей о грядущей новинке. На этот раз речь пойдет о контроллере PlayStation 5. Согласно найденному патенту Sony, японская компания может изменить идеологию контроллера PlayStation. Sony представила небольшое обновление контроллера PlayStation 4 под названием «Back Button», которое добавляет кнопки на задней панели.

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Согласно порталу Letsgodigital, в новом патенте идет речь о дополнительных двух кнопках, находящихся на задней панели контроллера чуть ближе к центру, чем задние кнопки «L» и «R». Если эти кнопки и станут реальностью, то это будет не простым решением для Sony, так как компания старается сохранить элементы управления PlayStation, появившиеся еще в первой своей первой консоли.

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Излишне говорить, что есть определенные игры, в которые более комфортно играть на компьютере, чем на консоли. Это связано с тем, что контроллер PlayStation или XBox никогда не будут иметь столько же возможностей, сколько клавиатура компьютера. Более того, для упрощения процесса управления необходима еще и мышь.

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Представленное решение с двумя дополнительными кнопками вполне могло прийти из-за усложнения игрового процесса в новых играх, а, следовательно, увеличения необходимого количество кнопок. Все эти проблемы отлично решаются в компьютерных играх, но в игре на консолях могут возникнуть проблемы.

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Мы не знаем, как далеко продвинется PlayStation 5 в данном вопросе, но большинство консольщиков были бы рады получить больше возможностей для улучшения игрового процесса.