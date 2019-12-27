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Как всем известно, будущие консоли нового поколения PlayStation 5 и Xbox One Series X будет оснащаться аппаратной начинкой от компании AMD, но, похоже согласно недавней утечке, аппаратное решение для трассировки лучей не будет основано на "железе" AMD.

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Известный инсайдер Комати Энсака недавно опубликовал некоторую информацию о чипах под кодовым названием Sparkman, Arden, Oberon и Ariel. Первые два, по слухам, связаны с консолью Xbox Series X, в то время как последние связаны с приставкой PlayStation 5. Новые информация очень интересна, поскольку в Sparkman и Arden упоминаются трассировка лучей и затенение с переменной скоростью, а в Oberon и Ariel - нет. Если данные чипы действительно связаны с консолью PlayStation 5, то это означает, что Sony не будет использовать технологию AMD для трассировки лучей и затенения с переменной скоростью.

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Информации о новых консолях всё еще очень мало и нам только предстоит узнать больше подробностей о новинках. Но, исходя из имеющихся данных о PlayStation 5 и Xbox Series X, можно сделать вывод, что они будут очень близки по мощности и аппаратной начинке, а следовательно должны поддерживать схожие технологии.

До выхода консолей ещё целый год, так что нам предстоит узнать за этот период ещё много интересного. Возможно, какая-то информация подтвердится, а какая-то будет опровергнута, остаётся только следить за новостями и ожидать официальных сообщений от Sony и Microsoft.