Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания AData, являющаяся в настоящее время одним из крупнейших производителей модулей памяти памяти и твердотельных накопителей заявила о предстоящем выходе на рынок компьютерной техники в 2020 году. Adata собирается выпустить под своей маркой линейку компьютерной продукции под названием Xtreme Performance Gear (XPG). В число готовящихся к выходу устройств войдут новые для AData продукты, например: мониторы, ноутбуки, игровые ПК, корпуса для ПК и другие товары для геймеров. Более подробную информацию о своих планах компания предоставит на CES 2020, однако, уже сейчас имеется некоторая информация о предстоящих новинках.

реклама

Под маркой XPG будет представлен игровой ноутбук Xenia 15 с 15,6-дюймовым IPS дисплеем и процессором Intel Core i9 9-го поколения, игровой мини компьютер ПК под названием XPG Gaia объемом 5 литров с поддержкой видеокарт длиной до 20,5 сантиметров. Кроме того, под маркой XPG увидит свет игровой монитор под названием Photon, оснащенный 27-дюймовой панелью с технологией Vivid Color Eye-Safe Display от PixelDisplay, а под названием XPG Volta появится компьютерный корпус, изготовленный из высококачественного закаленного стекла и металла, поддерживающего установку материнских плат формата E-ATX и иметь достаточно места для установок водяного охлаждения.

реклама

Посмотрим, что получится у AData на новом для неё сегменте рынка, конкуренция на котором и так достаточно велика, ведь для того чтобы добиться успеха, компании понадобится не только громкое имя, но и действительно что-то новое и привлекательное для потребителей, которых в наше время трудно чем-либо удивить.