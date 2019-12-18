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Сейчас три крупнейших производителя консолей Microsoft, Sony и Nintendo являются конкурентами, но в конце 80-х годов было время, когда две японские фирмы объединились вместе, чтобы создать консоль с приводом CD-ROM под названием Nintendo Play Station. Проект был отменен из-за споров между компаниями, но прототип устройства достался одному счастливчику, который сейчас выставляет консоль на продажу.

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В 2009 году Терри Диболд участвовал в одном из онлайн аукционов, на котором заплатил 75 долларов за несколько вещей, принадлежавших бывшему руководителю Sony, о которых забыл на несколько лет. И только в 2015 году сын Дибольда нашел среди хлама на чердаке, так и не пошедшую в серию консоль. Терри и Дэн осознали ценность находки и стали путешествовать по миру, демонстрируя игровую приставку Nintendo. Потратив много денег на путешествия, отец и сын решили выставить консоль на продажу в онлайн-аукционе, проводимом Heritage Auctions, на котором, например, была продана запечатанная копия игры Super Mario Bros. более чем за 100 000 долларов.

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Аукцион начнется 27 февраля, и для Nintendo Play Station не заявлена резервная цена. Владелец консоли говорит, что он уже отказался от предложения в 1,2 миллиона долларов от человека из Норвегии, поэтому стоит ожидать, что окончательная цена столь ценного лота будет очень и очень высокой. Если у вас очень много денег, то можете испытать удачу и стать обладателем уникальной консоли.