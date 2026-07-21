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Qualcomm Snapdragon 4 Gen 6 получит графику Adreno 6 и поддержку памяти LPDDR5
В сеть утекли технические характеристики будущего бюджетного чипсета Snapdragon 4 Gen 6
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Qualcomm готовит Snapdragon 4 Gen 6 (модель SM4875) для устройств следующего года, и просочившийся внутренний документ дает довольно четкое представление о его характеристиках. Основное внимание уделяется улучшенной графике, более быстрой памяти и повышенной энергоэффективности.

Источник: Gizmochina

Чип будет построен на 4-нм техпроцессе TSMC. Конфигурация процессора выглядит знакомой по поколению Gen 5: два высокопроизводительных ядра на базе Cortex-A78 и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55, все они используют общий кэш L3 объемом 1 МБ. Это не радикальная переработка, но она должна лучше справляться с повседневными задачами, при этом снижая расход заряда батареи.

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Настоящим главным событием является обновление графического процессора. Он переходит от старой серии Adreno 4 к новой серии Adreno 6. Поскольку процессоры 4-го поколения уже продемонстрировали 77-процентное улучшение графики по сравнению с предшественником, следующий скачок может заметно повлиять на производительность в играх, обеспечить более плавную анимацию и воспроизведение мультимедиа на более дешевых телефонах.

Источник: Notebookcheck

Поддержка памяти также значительно улучшена. Теперь поддерживается двухканальная LPDDR5 на частоте 3200 МГц, при этом сохраняя возможность работы с LPDDR4X для производителей, которым нужны более доступные конфигурации. Дополнительная пропускная способность должна помочь в многозадачности и более быстрой загрузке приложений.

Qualcomm также оставляет открытыми варианты в плане возможностей подключения. В зависимости от выбора производителя смартфона, пользователи увидят либо вариант WCN3998-2 (Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.2), либо более премиальный WCN6750 с поддержкой Wi-Fi 6.

Напомню, что Snapdragon 4 Gen 5 уже обеспечил достойные улучшения графического процессора и более мощную поддержку 5G на том же 4-нм техпроцессе. Gen 6 кажется естественным улучшением того, что работало, а также добавление большей памяти и графической мощности.

#qualcomm #мобильные процессоры #lpddr5 #процессоры для смартфонов #snapdragon 4 gen 5 #snapdragon 4 gen 6
Источник: gizmochina.com
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