Платформа AMD Plum-MDS1 демонстрирует более высокую производительность в бенчмарке 10-ядерного APU Zen 6

APU следующего поколения от AMD, Medusa Point, снова появился в базе данных Geekbench, на этот раз с гораздо более высоким результатом, чем предыдущий, полученный в марте.

Новая запись указана в рамках платформы AMD Plum-MDS1. Это то же название платформы, которое использовалось в предыдущей утечке инженерного образца. Geekbench идентифицирует процессор как AMD Eng Sample 100-000001713-33_N, с 10 ядрами и 20 потоками.

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Источник: Videocardz

Чип показал результат 3174 балла в одноядерном тесте и 15092 балла в многоядерном тесте в Geekbench 6.6.0 для Windows AVX2. Предыдущая запись показала 2300 баллов в одноядерном и 13002 балла в многоядерном тесте. Это означает, что новый результат примерно на 38% выше в одноядерном режиме и примерно на 16% выше в многоядерном.

Источник: Geekbench

Предыдущий результат уже превосходил Ryzen AI 9 365 в многоядерном режиме. Новый результат превосходит показатели Ryzen AI 9 HX 370, который набрал 2605 баллов в одноядерном режиме и 13396 баллов в многоядерном. Это означает, что результат Medusa Point примерно на 22% выше в одноядерном режиме и примерно на 13% выше в многоядерном. Показатель в одноядерном режиме также выше, чем у Ryzen AI 9 MAX+ 395, но он отстает в многоядерном режиме, хотя и не настолько, как можно было бы предположить, исходя из количества ядер.

Источник: Geekbench

Geekbench указывает для инженерного образца базовую тактовую частоту 2 ГГц и максимальную заявленную частоту 2063 МГц. Эти тактовые частоты почти наверняка неточны, поскольку ранние инженерные образцы часто показывают неверные данные в тестовых программах. Представленная Geekbench структура кэша включает 10 МБ кэша L2 и 32 МБ кэша L3.

Ожидается, что Medusa Point станет мобильной платформой APU следующего поколения от AMD на базе ядер Zen 6. В результатах Geekbench также указана поддержка инструкций AVX512-FP16 и AVX-VNNI.