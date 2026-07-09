Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Десятиядерный APU AMD Medusa Point превзошёл Ryzen AI 9 HX 370 в Geekbench на 22%
Платформа AMD Plum-MDS1 демонстрирует более высокую производительность в бенчмарке 10-ядерного APU Zen 6
реклама

APU следующего поколения от AMD, Medusa Point, снова появился в базе данных Geekbench, на этот раз с гораздо более высоким результатом, чем предыдущий, полученный в марте.

Новая запись указана в рамках платформы AMD Plum-MDS1. Это то же название платформы, которое использовалось в предыдущей утечке инженерного образца. Geekbench идентифицирует процессор как AMD Eng Sample 100-000001713-33_N, с 10 ядрами и 20 потоками.

реклама

Источник: Videocardz

Чип показал результат 3174 балла в одноядерном тесте и 15092 балла в многоядерном тесте в Geekbench 6.6.0 для Windows AVX2. Предыдущая запись показала 2300 баллов в одноядерном и 13002 балла в многоядерном тесте. Это означает, что новый результат примерно на 38% выше в одноядерном режиме и примерно на 16% выше в многоядерном.

Источник: Geekbench

Предыдущий результат уже превосходил Ryzen AI 9 365 в многоядерном режиме. Новый результат превосходит показатели Ryzen AI 9 HX 370, который набрал 2605 баллов в одноядерном режиме и 13396 баллов в многоядерном. Это означает, что результат Medusa Point примерно на 22% выше в одноядерном режиме и примерно на 13% выше в многоядерном. Показатель в одноядерном режиме также выше, чем у Ryzen AI 9 MAX+ 395, но он отстает в многоядерном режиме, хотя и не настолько, как можно было бы предположить, исходя из количества ядер.

Источник: Geekbench

Geekbench указывает для инженерного образца базовую тактовую частоту 2 ГГц и максимальную заявленную частоту 2063 МГц. Эти тактовые частоты почти наверняка неточны, поскольку ранние инженерные образцы часто показывают неверные данные в тестовых программах. Представленная Geekbench структура кэша включает 10 МБ кэша L2 и 32 МБ кэша L3.

Ожидается, что Medusa Point станет мобильной платформой APU следующего поколения от AMD на базе ядер Zen 6. В результатах Geekbench также указана поддержка инструкций AVX512-FP16 и AVX-VNNI.

#amd #процессоры #apu #процессоры amd #apu amd #процессоры нового поколения #ryzen ai 9 hx 370 #medusa point #ryzen ai 9 max+ 395
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На российских онлайн-площадках появились предложения о продаже мини-НПЗ от 1 млн рублей
В Австралии на побережье обнаружены неопознанные серебристые металлические шары
Люк Спарк представил трейлер фантастического вестерна «Динозавры Дикого Запада»
Немецкий инженер собрал 8192-ядерный GPU на базе микроконтроллеров RISC-V со встроенным дисплеем
В Китае разработали новый способ размещения электромобилей на грузовых судах
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
Digital Chat Station: смартфон Honor с выдвижной камерой-роботом дебютирует в августе
Samsung обогнала Nvidia по квартальной прибыли, а за этот год может заработать больше, чем за 40 лет
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready 610.74 для двух новых игр
В свободной продаже замечена материнская плата с 8-ядерным процессором «Эльбрус» за 70 тыс рублей
Зонд New Horizons вышел из самой долгой спячки, находясь в 9,5 млрд км от Земли
Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
MLID и HUB обсудили RTX 6000: карты с 8 ГБ VRAM станут неиграбельными, 16 ГБ — абсолютный минимум
В России в свободной продаже замечены мини-НПЗ стоимостью от 1 млн рублей
В России подорожает курица и другое мясо птицы — производители предупреждают о кризисе в отрасли
«АвтоВАЗ» начал производить Lada Aura с климат-контролем
Пилот Мельников: Инициатива Минпромторга может способствовать серийному производству малой авиации
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 обогнал предшественника на 22-29% в бенчмарке Geekbench
Энтузиаст протестировал RTX 2080 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде современных игр
Электромобиль Leapmotor T03 в Германии предлагают в лизинг всего за $56 в месяц

Популярные статьи

Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter