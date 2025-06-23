Монитор поддерживает множество современных функций, широкий набор портов, а также имеет строгий и стильный внешний вид

Компания AOC представила новый 27-дюймовый монитор U27U3XD, который будет полезен как для профессионального использования, так и для игроков. Монитор теперь представлен на официальном сайте компании. Он поддерживает двухрежимный вывод для гибкости в вариантах использования, хотя цены и сведения о наличии в магазинах пока не объявлены.

AOC U27U3XD, как сказано, оснащен 27-дюймовой IPS-панелью, которая обеспечивает собственное разрешение 4K при частоте обновления 144 Гц. Он также поддерживает режим Full HD с более высокой частотой обновления 288 Гц. Монитор совместим с технологией Adaptive Sync для уменьшения разрывов изображения и имеет время отклика MPRT 0,5 мс и GtG 4 мс, что делает его вполне подходящим для динамичных игр.

Новинка от AOC обеспечивает отличную цветопередачу, охватывая 100% sRGB, 94% Adobe RGB и 98% DCI-P3. Он откалиброван на заводе с точностью ΔE<2 и поддерживает VESA DisplayHDR 400. Кроме того, AOC U27U3XD имеет статический коэффициент контрастности 2000:1 и пиковую яркость 450 кд/м2 для повышенной четкости и контрастности в различных условиях освещения.

Монитор оснащен аппаратным снижением уровня синего света для уменьшения нагрузки на зрение. Он также поставляется с игровыми функциями, такими как Shadow Boost, MBR Sync, Clear Vision, а также режимами «картинка в картинке» и «картинка к картинке». Кроме того, он поставляется со встроенным переключателем KVM, который позволяет подключать к монитору несколько источников изображения и управлять устройствами с помощью клавиатуры и мыши.

Что касается возможностей подключения к источникам изображения, то монитор включает два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 с DSC, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C с поддержкой подачи питания до 90 Вт и режима DP Alt, один порт USB Type-B upstream, четыре порта USB 3.2 Gen 1 Type-A и 3,5 мм разъем для наушников.

Подставка поддерживает полноценную эргономичную регулировку, включая по высоте до 150 мм, наклон от -6,5 до 23 градусов, поворот на 30 градусов в обоих направлениях и двунаправленный разворот. Монитор имеет узкую рамку толщиной всего 1,4 мм и внутреннюю черную рамку шириной 5,9 мм. Также стоит отметить, что AOC U27U3XD получил награду Red Dot Design Award за дизайн.