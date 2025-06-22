Смартфоны являются практически идентичными моделями бюджетного уровня

Недавно обнаруженные записи включают несколько региональных вариантов устройств, включая глобальный, EEA и другие. Судя по структуре номеров моделей (25078RA3EA), грядущие бюджетники, по-видимому, должны дебютировать в июле 2025 года, хотя сроки Xiaomi не всегда являются предсказуемыми.

Ниже перечислены номера моделей для обоих устройств в базе данных GSMA:

Redmi 15C: 25078RA3EA, 25078RA3EY, 25078RA3EL, 25078RA3EE.

Poco C85: 25078PC3EE, 25078PC3EG.

На данный момент официальные спецификации смартфонов не опубликованы. Но, учитывая прошлые релизы Xiaomi в этом сегменте, ожидания довольно стандартны.

Redmi 15C и Poco C85, скорее всего, будут поставляться с недорогими IPS LCD-панелями и чипсетом начального уровня, возможно, что-то на уровне MediaTek Helio G99.

Скорее всего, чипсет будет работать в паре с оперативной памятью стандарта LPDDR4X в сочетании с медленным хранилищем eMMC 5.1. За автономность смартфонов может отвечать аккумулятор емкостью около 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от 18 Вт до 33 Вт, в зависимости от конкретного варианта.

Появление в списках GSMA не сообщает никакой конкретики, но оно подтверждает, что компания Xiaomi снова проведет ребрендинг одного устройства под двумя разными марками, что неудивительно. Линейки Redmi и Poco уже давно по оборудованию являются практически копиями, отличаясь фирменными особенностями и дизайнерскими приемами.