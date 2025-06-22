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ZOTAC выпускает видеокарты GeForce RTX 5060/Ti Twin Edge White Edition
ZOTAC расширяет свой ассортимент новыми моделями RTX 5060 Twin Edge в белой цветовой гамме

Серия видеокарт Twin Edge состоит из двухвентиляторных двухслотовых моделей, которые обычно занимают самый низкий уровень с точки зрения производительности и цены. Эти карты обычно предлагаются в темно-серой или черной цветовой гамме, но ZOTAC уже некоторое время изучает возможность выпуска новых вариантов.

Линейка Twin Edge White теперь доступна для моделей RTX 5060, RTX 5060 Ti 8 ГБ и RTX 5060 Ti 16 ГБ. Всего представлено три новых карты:

• ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC White Edition - ZT-B50600Q-10M;

• ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 8GB Twin Edge OC White Edition - ZT-B50610Q- 10M;

• ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC White Edition - ZT-B50610Q- 10M.

Модели RTX 5060 Ti в настоящее время доступны только в вариантах с заводским разгоном (OC) с тактовой частотой до 2602 МГц, что всего на 30 МГц выше референсной частоты NVIDIA. Обычная RTX 5060 имеет тактовую частоту 2527 МГц, что также примерно на 30 МГц выше стандартных настроек.

Все три карты функционально идентичны, включая поддержку сертификации SFF-Ready, 8-контактный разъем питания, два вентилятора BladeLink и металлическую заднюю пластину. Их характеристики соответствуют характеристикам стандартных черных моделей Twin Edge.

Стоит отметить, что у компании ZOTAC есть несколько светлых карт RTX 5060, однако они ограничены азиатским и в основном китайским рынками:

Что касается стоимости, то ZOTAC пока не объявила цены. Карты уже начали появляться у розничных продавцов, но их еще нет в наличии, и указанные цены, вероятно, не являются окончательными.

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#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #zotac #rtx 5060 #rtx 5060 ti
Источник: videocardz.com
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