Выход MSI B850MPOWER для разгона процессоров Ryzen 9000 состоится в третьем квартале

Компания MSI официально объявила, что ее новая материнская плата B850MPOWER выйдет в третьем квартале текущего года. Новинка форм-фактора mATX разработана с учетом потребностей оверклокеров и предназначена для пользователей, желающих максимально использовать возможности процессоров AMD серии Ryzen 9000, не прибегая к приобретению флагманских моделей плат, например, серии MEG. B850MPOWER оснащена сокетом AM5 и получила знакомую черно-желтую цветовую схему, изначально представленную в классических дизайнах MPOWER и XPOWER. На этот раз плата меняет внешность на функциональность, отказываясь от RGB-подсветки, чтобы полностью сосредоточиться на возможностях разгона.

Материнская плата использует дизайн с двумя разъемами DIMM или одним DIMM на канал, что обеспечивает улучшенное качество сигнала памяти и больший запас для разгона. Компания заявляет о поддержке до 128 ГБ памяти DDR5. Плата также включает в общей сложности три слота M.2, один рядом с памятью и еще два под большим пассивным радиатором. Другие особенности включают два 8-контактных разъема питания EPS.

Для удобства использования во время тестирования MSI включила в комплект внешний модуль EZ Dashboard. Эта дополнительная плата обеспечивает физическое управление питанием, сбросом, очисткой CMOS и светодиодом DEBUG. Она разработана для того, чтобы держать диагностические элементы подальше от зон с высоким нагревом и сделать настройку тестового стенда более простой.

Во время проведения мероприятия Computex 2025 лаборатория MSI Overclocking Lab и оверклокер Альва Джонатан с командой использовали плату, чтобы побить несколько мировых рекордов на этапе мирового первенства по разгону G.SKILL. Среди основных интересных моментов стало повышение частоты Ryzen 5 9600X до 7,385 ГГц и Ryzen 7 9700X до 7,294 ГГц с использованием системы охлаждения жидким азотом.

Что касается стоимости платы B850MPOWER, то компания MSI пока не сообщила эту информацию.