В настоящее время в список включены 29 устройств, но он может быть расширен

Релиз стабильной мобильной операционной системы Android 16 состоялся на прошлой неделе для устройств Google Pixel, и теперь бренд Motorola подтвердил первоначальный список устройств, которые должны обновиться на новую версию системы. Он включает в себя множество как высококлассных телефонов, так и значительное количество смартфонов среднего класса из серий Edge и Moto G.

Компания Motorola стремится постепенно развертывать последнюю версию ОС Android для своих устройств через собственный веб-сайт поддержки.

На данный момент Motorola официально подтвердила получение обновления Android 16 для 29 своих устройств, список которых представлен ниже:

Motorola Razr+ 2024;

Motorola Razr 2025;

Motorola Razr+ 2025;

Motorola Razr Ultra 2025;

Motorola Razr 60;

Motorola Razr 60 Ultra;

Motorola Razr 50 Ultra;

Motorola Razr 50;

Motorola Edge 2025;

Motorola Edge 60 Pro;

Motorola Edge 60;

Motorola Edge 60 Fusion;

Motorola Edge 60 Stylus;

Motorola Edge 50 Ultra;

Motorola Edge 50 Pro;

Motorola Edge 50 Neo;

Motorola Edge 50 Fusion;

Motorola Edge 50;

Motorola Edge 40 Pro;

Moto G Power 2025;

Moto G 2025;

Motorola G Stylus 2025;

Moto G56;

Moto G86;

Moto G86 Power;

Moto G85;

Moto G75;

Moto G55;

ThinkPhone 25 от Motorola.

Однако стоит отметить, что это не окончательный список, так как в нем отсутствуют многие устройства, включая Motorola Razr (2024) и ThinkPhone первого поколения, которые, вероятно, будут добавлены позже.

Пользователи могут вручную проверить соответствие обновления от Motorola, посетив веб-сайт поддержки программного обеспечения Motorola и выбрав свое устройство. В разделе Next OS есть необходимая информация. Так, например, выглядит информация для смартфона Motorola Edge 60 Stylus:

Хотя Motorola подтвердила первоначальные сведения о соответствии Android 16, она пока не определилась с датой выпуска. Стоит отметить, что у бренда не самая лучшая репутация относительно скорости развертывания обновлений. Motorola также продемонстрировала улучшения в своей политике обновлений, пообещав до 5 крупных обновлений ОС Android для нескольких устройств, включая телефоны среднего класса.