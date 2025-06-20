Релиз стабильной мобильной операционной системы Android 16 состоялся на прошлой неделе для устройств Google Pixel, и теперь бренд Motorola подтвердил первоначальный список устройств, которые должны обновиться на новую версию системы. Он включает в себя множество как высококлассных телефонов, так и значительное количество смартфонов среднего класса из серий Edge и Moto G.
Компания Motorola стремится постепенно развертывать последнюю версию ОС Android для своих устройств через собственный веб-сайт поддержки.
На данный момент Motorola официально подтвердила получение обновления Android 16 для 29 своих устройств, список которых представлен ниже:
Motorola Razr+ 2024;
Motorola Razr 2025;
Motorola Razr+ 2025;
Motorola Razr Ultra 2025;
Motorola Razr 60;
Motorola Razr 60 Ultra;
Motorola Razr 50 Ultra;
Motorola Razr 50;
Motorola Edge 2025;
Motorola Edge 60 Pro;
Motorola Edge 60;
Motorola Edge 60 Fusion;
Motorola Edge 60 Stylus;
Motorola Edge 50 Ultra;
Motorola Edge 50 Pro;
Motorola Edge 50 Neo;
Motorola Edge 50 Fusion;
Motorola Edge 50;
Motorola Edge 40 Pro;
Moto G Power 2025;
Moto G 2025;
Motorola G Stylus 2025;
Moto G56;
Moto G86;
Moto G86 Power;
Moto G85;
Moto G75;
Moto G55;
ThinkPhone 25 от Motorola.
Однако стоит отметить, что это не окончательный список, так как в нем отсутствуют многие устройства, включая Motorola Razr (2024) и ThinkPhone первого поколения, которые, вероятно, будут добавлены позже.
Пользователи могут вручную проверить соответствие обновления от Motorola, посетив веб-сайт поддержки программного обеспечения Motorola и выбрав свое устройство. В разделе Next OS есть необходимая информация. Так, например, выглядит информация для смартфона Motorola Edge 60 Stylus:
Хотя Motorola подтвердила первоначальные сведения о соответствии Android 16, она пока не определилась с датой выпуска. Стоит отметить, что у бренда не самая лучшая репутация относительно скорости развертывания обновлений. Motorola также продемонстрировала улучшения в своей политике обновлений, пообещав до 5 крупных обновлений ОС Android для нескольких устройств, включая телефоны среднего класса.