Пока обновление доступно только пользователям Steam Beta, но вскоре станет доступно всем игрокам

Компания Valve значительно расширила свои игровые инструменты производительности с обновлением клиента от 17 июня. Вместо простого счетчика FPS в Steam теперь предлагается полноценный монитор производительности, который отслеживает частоту кадров вместе с загрузкой ЦП и ГП, тактовой частотой, температурой и использованием памяти. Игроки могут просматривать графики в реальном времени для каждого параметра или выбрать урезанный вариант, показывающий только FPS.

Мониторинг также отмечает, когда активны функции генерации кадров, такие как DLSS или FSR, четко разделяя реально отрисованные кадры от созданных с помощью технологии масштабирования. Эта помогает геймерам понять, является ли плавный игровой процесс результатом дополнительных сгенерированных кадров или подлинных улучшений в рендеринге.

Знание истинного количества игровых кадров и масштабированного FPS позволит точно настраивать параметры на основе фактической производительности. Если монитор показывает полную загруженность памяти видеокарты, снижение качества текстур становится очевидным решением, а если загрузка процессора максимальна, то выходом может стать снижение физики или дальности прорисовки.

В настоящее время Performance Monitor доступен только участникам Steam Beta. Valve планирует со временем выпустить дополнительные параметры и отмечает, что не все функции будут совместимы с каждой системой с самого начала. Любой, кто хочет попробовать новые инструменты, должен перейти на бета-клиент.

Как только эти функции выйдут в полную версию, миллионы игроков получат в своё распоряжение мощную систему диагностики, что позволит легче сбалансировать визуальное качество и производительность.