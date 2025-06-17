Компания AMD раскрыла подробности об архитектуре серии Threadripper 9000 и производительности новых процессоров

Компания AMD готовится выпустить следующее поколение процессоров для рабочих станций и высокопроизводительных настольных ПК под названием Ryzen Threadripper 9000, включающее как обычные, так и PRO-модели. Новые чипы основаны на архитектуре Zen 5 и впервые были кратко представлены на мероприятии Computex 2025, а теперь AMD представляет полную архитектурную информацию на своем мероприятии Advancing Al 2025. Серия Threadripper уже доминирует в сегменте HEDT и рабочих станций, и с очередным обновлением AMD хочет еще больше укрепить свое лидерство.

Threadripper 9000 и Threadripper PRO 9000 WX используют один и тот же сокет sTR5 и совместимы с текущими материнскими платами WRX90 и TRX50 при условии, что пользователи обновят предварительно BIOS.

Платформа HEDT на базе TRX50 поддерживает процессоры с количеством ядер до 64 с четырьмя каналами памяти DDR5, в то время как платформа WRX90 предназначена для рабочих станций и может приютить модели с 96 ядрами с восемью каналами DDR5. Топовый чип Ryzen Threadripper PRO 9995WX имеет 96 ядер и 192 потока с базовой тактовой частотой 2,5 ГГц и тактовой частотой в разгоне 5,4 ГГц. В свою очередь топовая модель сегмента HEDT - Threadripper 9980X, также достигает частоты 5,4 ГГц, но только с 64 ядрами. TDP для всех моделей оценивается в 350 Вт.

Архитектура Zen 5 обеспечивает несколько изменений по сравнению с Zen 4. IPC в среднем вырос на 16 процентов, AVX-512 теперь выполняется с полной шириной 512 бит, а платформа по умолчанию поддерживает память DDR5-6400. Архитектура кэша также получила обновления, с уменьшенной задержкой L3 и увеличенной релевантностью и пропускной способностью L2.

Что касается производительности в реальных приложениях, то AMD сообщает о значительном росте в широком спектре профессиональных и творческих нагрузок. По сравнению с серией Threadripper 7000 производительность выросла на целых 26 процентов во многих приложениях.

AMD также напрямую сравнила новые чипы с Intel Xeon W9-3595X. Результаты показывают явное лидерство AMD во всех протестированных категориях, включая до 145% более высокую производительность в задачах мультимедиа и развлечений, до 118% в архитектуре и проектировании, и до 75% в разработке программного обеспечения, а также научных вычислениях. В рабочих нагрузках, ориентированных на искусственный интеллект, лидерство немного ниже, но все еще значительное, с ростом производительности от 28 до 34% в зависимости от теста.

Серия Ryzen Threadripper 9000 будет доступна с июля, но официальная цена чипов пока не подтверждена. AMD заявила, что модели для рабочих станций в основном появятся в OEM-системах на старте продаж, в то время как чипы для сегмента HEDT будут продаваться через розничные каналы.