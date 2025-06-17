Кроме того, президент США запустил собственную виртуальную сотовую сеть на базе трех ведущих операторов связи страны

Вчера Trump Organization официально представила свой первый смартфон T1 Phone вместе с новым мобильным сервисом Trump Mobile. Устройство является полностью окрашенным в золотой цвет, разработанный для высокой производительности и произведенный в Соединенных Штатах. Но, несмотря на громкое заявление, первые покупатели уже сообщают о проблемах с запуском.

T1 Phone предлагается за 499 долларов, с предварительным взносом в размере 100 долларов, требуемым во время предварительного заказа. Однако журналист Джозеф Кокс из 404 Media сообщил, что веб-сайт ошибочно списал с его карты 64,7 доллара, не загрузив страницу подтверждения оплаты. Несмотря на получение письма с подтверждением, он так и не указал адрес доставки, а портал Trump Mobile остался недоступным, когда он попытался войти в систему и обновить свои данные.

Trump Organization планирует работать в качестве виртуального оператора (Mobile Virtual Network Operator), используя инфраструктуру существующих американских операторов, таких как AT&T, T-Mobile и Verizon. Согласно официальному заявлению, Trump Mobile предложит общенациональное покрытие сетей 5G и центры поддержки клиентов в США.

Трамп-младший заявил во время недавнего выступления, что телефон предназначен для потребителей, которым нужно устройство, сделанное в Америке, без иностранных компонентов. Он добавил, что колл-центры Trump Mobile будут располагаться в Сент-Луисе, что позволит данным оставаться на национальной территории.

Анонс и маркетинг телефона, похоже, следуют по стопам других нишевых устройств, таких как Liberty Phone от Purism, который привлекает пользователей, обеспокоенных цепочкой поставок и компонентами иностранного производства. Однако, поскольку TrumpMobile.com по-прежнему выдает ошибки входа в систему и не обеспечивает надежности после покупки, запуск оставил клиентов неуверенными в том, получат ли они вообще заказанное устройство.

Интересно, что на данный момент Trump Organization не ответила на публичные вопросы пользователей относительно проблем с веб-сайтом или того, когда они могут ожидать подтверждения своих заказов.