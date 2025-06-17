Обновление также принесло ряд дополнений и поддержку интерфейса PCI Express 7.0

В последнее время пристальное внимание профильных СМИ уделяется утечкам о графическом процессоре Intel Battlemage G31, который явно находится на пути к релизу, и, по-видимому, разработчики AIDA64 тоже так считают. Последняя бета-версия этого программного обеспечения уже представила частичную поддержку еще не выпущенного графического процессора компании Intel. Журнал изменений подтверждает, что AIDA64 теперь включает информацию о данном графическом процессоре, хотя официально ничего пока не было предоставлено.

Ожидается, что графический процессор BMG-G31 будет включать 32 ядра Xe2 и 256-битную шину памяти. Компания пока подтвердила только одну спецификацию, а именно поддержку интерфейса PCI Express 5.0 x16. Это явно более высокоуровневый ускоритель, чем BMG-G21, на котором работают модели Arc B570 и Arc B580.

Кроме того, программное обеспечение для информации и диагностики графического процессора теперь поддерживает контроллеры и устройства PCI Express 7.0. Это обновление совпадает с выпуском организацией PCI-SIG окончательных спецификаций для версии 7.0. Естественно, в настоящее время эта поддержка абсолютно бесполезна, учитывая, что даже интерфейс PCIe 6.0 практически не представлен в профессиональном оборудовании, не говоря уже о потребительских продуктах.

Изменения в AIDA64 Extreme (Beta) версия 7.99.7817 от 16 июня 2025 года:

• SensorPanel Manager / смена источника для нескольких элементов;

• SensorPanel Manager / обновление метки при смене источника;

• HW Monitoring / поддержка нескольких устройств HID UPS;

• поддержка контроллеров и устройств PCI Express 7.0;

• поддержка датчиков для Asus Cyber Canyon NUC 15 Pro NUC15CR;

• Информация о GPU для AMD Radeon Pro W7400 (Navi 33);

• Информация о GPU для AMD Radeon RX 7400 (Navi 33);

• Информация о GPU для Intel Battlemage (BMG-G31);

• Информация о датчиках материнской платы для Asus TUF Gaming B850M-Plus;

• Информация о датчиках материнской платы для MSI MS-7E93;

• исправлено: макет главного окна при его открытии в развернутом виде;

• исправлено: идентификация производителя модуля памяти;

• исправлено: IPMI описания датчиков.