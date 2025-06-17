Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AIDA64 получила поддержку графического процессора Intel BMG-G31 Battlemage
Обновление также принесло ряд дополнений и поддержку интерфейса PCI Express 7.0

В последнее время пристальное внимание профильных СМИ уделяется утечкам о графическом процессоре Intel Battlemage G31, который явно находится на пути к релизу, и, по-видимому, разработчики AIDA64 тоже так считают. Последняя бета-версия этого программного обеспечения уже представила частичную поддержку еще не выпущенного графического процессора компании Intel. Журнал изменений подтверждает, что AIDA64 теперь включает информацию о данном графическом процессоре, хотя официально ничего пока не было предоставлено.

Ожидается, что графический процессор BMG-G31 будет включать 32 ядра Xe2 и 256-битную шину памяти. Компания пока подтвердила только одну спецификацию, а именно поддержку интерфейса PCI Express 5.0 x16. Это явно более высокоуровневый ускоритель, чем BMG-G21, на котором работают модели Arc B570 и Arc B580.

Кроме того, программное обеспечение для информации и диагностики графического процессора теперь поддерживает контроллеры и устройства PCI Express 7.0. Это обновление совпадает с выпуском организацией PCI-SIG окончательных спецификаций для версии 7.0. Естественно, в настоящее время эта поддержка абсолютно бесполезна, учитывая, что даже интерфейс PCIe 6.0 практически не представлен в профессиональном оборудовании, не говоря уже о потребительских продуктах.

 Изменения в AIDA64 Extreme (Beta) версия 7.99.7817 от 16 июня 2025 года:

• SensorPanel Manager / смена источника для нескольких элементов;

• SensorPanel Manager / обновление метки при смене источника;

• HW Monitoring / поддержка нескольких устройств HID UPS;

• поддержка контроллеров и устройств PCI Express 7.0;

• поддержка датчиков для Asus Cyber Canyon NUC 15 Pro NUC15CR;

• Информация о GPU для AMD Radeon Pro W7400 (Navi 33);

• Информация о GPU для AMD Radeon RX 7400 (Navi 33);

• Информация о GPU для Intel Battlemage (BMG-G31);

• Информация о датчиках материнской платы для Asus TUF Gaming B850M-Plus;

• Информация о датчиках материнской платы для MSI MS-7E93;

• исправлено: макет главного окна при его открытии в развернутом виде;

• исправлено: идентификация производителя модуля памяти;

• исправлено: IPMI описания датчиков.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#intel #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты intel #aida64 #видеокарты intel arc #battlemage #bgm-g21 #bgm-g31
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самый крупный танковый завод в мире столкнулся с острой нехваткой кадров
+
Стоимость Poco F7 с 12 ГБ ОЗУ и 512-ГБ накопителем составит около 500 евро
+
В ядре Linux 6.17 планируют отказаться от оптимизации под однопоточные процессоры
1
Стало известно, как идет строительство магистрали «Центральная» в Самаре
1
Под Новосибирском планируют построить два завода по переработке отходов за 10,39 млрд рублей
1
TWZ: Неизвестный огромный стелс-беспилотник зафиксирован на секретной китайской авиабазе
+
Сообщается, что твердотельные накопители PCIe 5.0 останутся на рынке в течение следующих пяти лет
+
Индонезия пересмотрела участие в разработке истребителя KF-21 после приобретения KAAN у Турции
+
Утечки полностью раскрыли внешность Poco F7
+
В Кемеровской области введена в эксплуатацию самая глубокая в регионе угольная лава
6
Ростех рассказал, как «выращивают» турбинные лопатки для российских авиадвигателей
+
Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики вращается почти с максимальной скоростью
+
УАЗ запустит отдельный конвейер для производства пикапа ST9 и внедорожников на базе JAC T9
+
Процессоры Intel Nova Lake-S поддерживают память DDR5-8000 и 36 линий PCIe 5.0
+
Обновление Euro Truck Simulator 2 добавит в игру возможность управлять автобусами
+
Цены на жилье в России продолжат расти — прогноз главы АКРА на 2025 год
1
Доступен новый мод The Last Wish для игры The Witcher 3
1
Представлен самый маленький в мире флеш-накопитель Twopan Nano для смартфонов
1
Ученые приблизились к разгадке исчезновения среднемассивных черных дыр
+
«За рулём»: У джипа Tank 300 за 4,5 млн рублей лобовое стекло является "расходником"
3

Популярные статьи

70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
3
О пиратстве - взгляд с другой стороны
27
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
46
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
6
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
6
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
89
Игры на дисках — главная реликвия былого величия Xbox 360
+
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
17
О геймерских традициях, появившихся благодаря ежегодным распродажам Steam
+

Сейчас обсуждают

Tita_M
16:32
Можно взять Home версию, она дешевле. Да и почему её нельзя просто оставить не активированой. Ситуация, наверно, как с тотал коммандером где вас не принуждают покупать, достаточно просто при каждом за...
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Дато Нижегородский
16:28
Кстати я тут рф дефаю как могу, а ты ещё трёхлитровый баллон в дупе, на меня бочку катишь 😂
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Дато Нижегородский
16:25
Я тут твоих братьев опускаю в телеграме, а ты всё позоришься на клокише 😁
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Biggus Dickus
16:23
Покажи свои кулаки или свою дырку.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Дато Нижегородский
16:19
У меня остались мощные кулаки, которые могут за 2 секунды твою наглую рожу побить 👊🤭
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Biggus Dickus
16:17
Понятное дело аккуратная дырочка, это всё что у тебя осталось?
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Дато Нижегородский
16:17
У меня не дупло, а аккуратная дырочка. А вот у тебя дупло 😔
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Агамемнон Скиришматов
16:16
Оверклокерс превращается в инкарнацию спид-инфо?
Новый объект за Нептуном может изменить модель Солнечной системы
Biggus Dickus
16:15
А ну сфоткай, как ты там ебупрофеном своё дупло смазываешь.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Дато Нижегородский
16:14
Я читаю новости в телеграме, и мне смешно 😁 Какие же вы хохлы двуличные 🤔
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем