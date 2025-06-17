Грядущий флагман бренда оснащается графическим чипом D2 собственного производства и поступит в продажу по цене около 420 долларов

Сегодня китайский технологический гигант Xiaomi представил дизайн грядущего смартфона Redmi K80 Ultra. Производитель раскрыл очередные подробности. Телефон станет первым устройством, в котором флагманский чипсет Dimensity 9400+ от MediaTek будет объединен с собственным дискретным графическим чипом D2 от Xiaomi. Этот тандем позволяет набрать более 3,24 миллиона баллов в тестовом пакете AnTuTu V10, установив новый рекорд на платформе Android. Стоит отметить, что результаты таких тестов не всегда отражают производительность в реальных играх и приложениях, особенно для телефона, который, как ожидается, будет выпущен в ценовом диапазоне 3000 юаней (418 долларов США).

Грядущий Redmi K80 Ultra будет оснащен самой большой испарительной камерой 3D IceLoop от Redmi. Он также поддерживается программным пакетом Fury Engine 4.0, разработанным для настройки еще большей производительности.

Утечка спецификаций предполагает, что K80 Ultra получит большой 6,83-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K, аккумуляторную батарею емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт и корпус с защитой по стандарту IP68. Смартфон имеет плоскую панель с небольшими изгибами по углам, металлическую раму и высококачественную заднюю панель из стекловолокна.

Xiaomi подтвердила также дополнительные премиальные функции, такие как ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, усовершенствованные стереодинамики и тактильный вибромотор.