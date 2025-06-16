Чип представляет собой 6-ядерную модель без энергоэффективных ядер по цене около 150 долларов

Intel вдыхает новую жизнь в платформу Socket LGA1700 благодаря выходу четвертого поколения моделей процессоров под брендом Core 100. Эти чипы основаны на микроархитектуре Bartlett Lake-S. Основная цель этих чипов — игровые компьютеры. Линейка Bartlett Lake-S представляет собой производную от Raptor Lake, но с физически отсутствующими кластерами эффективных ядер. Процессоры имеют только производительные ядра Raptor Cove. В сети появился маркетинговый слайд для нового процесса начального уровня под названием Core 5 120F.

Intel Core 5 120F, вероятно, разрабатывается для ценовой категории менее 150 долларов. Маркетинговые материалы компании ясно дают понять, что геймеры, которым нужны максимальные игровые возможности класса AAA в разрешении 1080p, являются целевой аудиторией для этого чипа. Core 5 120F может похвастаться наличием 6 физических ядер и 12 потоков. Компания не указала размер кэша L2, но, скорее всего, он составляет 1,25 МБ на ядро. Шесть ядер совместно используют общий кэш третьего уровня объемом 18 МБ. Весьма вероятно, что этот конкретный кристалл физически похож на кристалл H0 «Alder Lake», в котором также отсутствуют эффективные ядра, физически имеется только шесть P-ядер и кэш L3 объемом 18 МБ. Core 5 120F работает на базовой частоте 2,5 ГГц с максимальным разгоном до 4,5 ГГц. Процессор оснащен 2-канальным интерфейсом памяти DDR5, поддерживающим модули на скорости до DDR5-4800 объемом до 192 ГБ памяти. Базовый показатель мощности чипа составляет 65 Вт.

Компания Intel также завершает работу над другим большим монолитным кристаллом серии «Bartlett Lake-S», который физически имеет 12 производительных ядер Raptor Cove, каждое с 2 МБ кэша L2, без кластеров E-ядер и 36 МБ общего кэша L3. Это классический многоядерный процессор с конфигурацией 12 ядер/24 потока, и Intel постарается дать ему игровую производительность на уровне Core i9-14900KS, что должно привлечь внимание пользователей платформы LGA-1700.