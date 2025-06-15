Утечка от известного инсайдера намекает на возможность оснащения грядущего смартфона экраном на задней панели, как у Xiaomi 11 Ultra

Компания Xiaomi, возможно, планирует вернуться к одному из своих самых необычных дизайнерских решений. Недавняя утечка от известного инсайдера Digital Chat Station намекает на новое флагманское устройство, которое может получить задний дополнительный дисплей.

Инсайдер не назвал Xiaomi напрямую, но намеки являются достаточно очевидными. В сообщении упоминается флагман на базе процессора Qualcomm SM8850 или Snapdragon 8 Elite 2, а также язык дизайна, который включает в себя горизонтальный большой модуль камеры с суб-экраном DECO.

Также сообщается, что телефон будет оснащен перископическим телеобъективом на задней панели. Позже информатор пояснил в комментариях, что это не складное устройство, а скорее модель с широким экраном.

По данным нескольких китайских источников, речь идет о смартфоне Xiaomi 16 Pro Max. По всей видимости, он заменит Xiaomi 15 Pro, в то время как Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro будут компактными моделями в линейке.

Однако это все еще слух. И независимо от названия, выдающейся особенностью телефона, несомненно, станет возвращение заднего вспомогательного экрана. Еще в 2021 году Xiaomi 11 Ultra оснащался крошечным 1,1-дюймовым AMOLED-экраном на задней панели.

Панель предлагала быстрый предварительный просмотр сообщений, функции постоянно включенного дисплея и даже выступала в качестве экрана для селфи. Генеральный директор Лэй Цзюнь также признал, что проблема интеграции дисплея заключалась не в стоимости, а в поиске места внутри корпуса без ущерба для емкости аккумулятора или компоновки элементов.

Что касается производительности, то ожидается, что телефон будет поставляться с чипом Qualcomm SM8850, изготовленным по 3-нм техпроцессу TSMC и новым графическим процессором.

Согласно сообщению, чип набирает более 4000 баллов в одноядерных и более 11000 баллов в многоядерных тестах Geekbench 6. Он включает 16 МБ GMEM и графический ускоритель Adreno 840. Подсистема памяти, скорее всего, будет включать ОЗУ стандарта LPDDR5X и хранилище UFS 4.1, со стартовой конфигурацией 12 ГБ + 256 ГБ.