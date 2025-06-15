Чип уже появился в обновлении AGESA и BIOS некоторых производителей материнских плат

Вчера в сети появились первые слухи о том, что будущий процессор Ryzen, упомянутый в последних заметках об исправлениях AGESA, на самом деле является чипом серии Ryzen 9000 без встроенной графики. Эта ранее не упомянутая модель серии F теперь, как сообщается, подтверждена, получила название Ryzen 7 9700F и представляет собой 8-ядерный процессор на основе кристалла Granite Ridge.

Новая информация подтверждает, что будущая поддержка процессоров, о которой упоминают производители материнских плат, не касается APU или любого другого чипа, основанного на кристалле Grado/Strix Point. Вместо этого, это полноценный вариант на базе Granite Ridge с тем же кэш-памятью и компоновкой, что и у оригинального чипа Ryzen 7 9700X. Это означает, что процессор должен иметь 40 МБ кэш-памяти L3 и TDP 65 Вт, однако, тактовые частоты могут отличаться.

"F" в названии процессора указывает на то, что встроенная графика в кристалле ввода-вывода отключена. Это означает отсутствие возможности вывода изображения непосредственно с ЦП, но для систем, использующих дискретные графические процессоры, это имеет никакого значения. Кроме того, встроенная графика в IOD включает только два вычислительных блока на архитектуре RDNA2, предназначенных лишь для базового вывода изображения и декодирования мультимедиа, а для игр этого будет абсолютно недостаточно.

Согласно сообщениям, ожидается, что Ryzen 7 9700F будет продаваться в розницу по цене от 250 до 300 долларов. Более низкая цена создаст конкуренцию с оригинальной моделью Ryzen 5 9600X, в настоящее время продающейся за 180 долларов, а верхняя соответствует текущей цене Ryzen 9700X. Таким образом указанный диапазон помещает новый чип как раз посередине.

Учитывая недавние обновления AGESA и BIOS от нескольких производителей материнских плат, запуск, скорее всего, должен состояться в ближайшие несколько недель.