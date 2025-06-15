Последние заказы на Intel Arc A750 можно будет сделать до 27 июня 2025 года

Компания Intel подтвердила, что ее видеокарта Arc A750 достигла конца жизненного цикла, как указано в уведомлении об изменении продукта под номером №856777‑00, опубликованном вчера. Это объявление знаменует начало конца для модели, которая появилась всего два с половиной года назад.

27 июня 2025 года станет последней датой для возможности заказать видеокарты до окончания производства Arc A750. После этой даты новые заказы приниматься уже не будут. Все оставшиеся устройства должны быть доставлены до 26 сентября 2025 года.

Используя 3584 шейдерных блока, 224 текстурных блоков и 112 ROP новинка Intel обеспечивала высокую пропускную способность. Ее 28 ядер трассировки лучей и 448 тензорных ядер сделали аппаратно-ускоренное освещение и машинное обучение доступными как для обычных геймеров, так и для создателей контента.