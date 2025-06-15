Обновление MESA раскрыло существование четырех GPU на основе BGM-G31

Официальные драйверы MESA показывают несколько идентификаторов устройств BGM. Ранее шесть из этих идентификаторов отображались под общим названием "Intel Graphics", но это сегодня изменилось. Компания Intel заменила четыре из этих идентификаторов их фактическими именами, и все они принадлежат графическому процессору BGM-G31.

Графический процессор BGM-G31 связан с идентификаторами e220, e221, e222 и e223. Для сравнения, BGM-G21 имеет идентификаторы e202–e212. Это говорит о том, что Intel планирует как минимум четыре варианта чипов Battlemage G31, которые могут быть ориентированы как на потребительский, так и на профессиональный сегменты рынка. Вчера стало известно, что графический процессор BGM-G31 будет поддерживать интерфейс PCIe 5.0x16.