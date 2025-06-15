Основные характеристики Oppo K13 Turbo просочились в сеть перед скорым дебютом в Китае

Появилась информация, что компания Oppo работает над смартфоном K13 Turbo для китайского рынка. По слухам, он будет оснащен новой однокристальной системой суббфлагманского уровня Snapdragon 8s Gen 4, и ожидается, что телефон будет конкурировать с такими моделями, как Redmi Turbo 4 Pro и iQOO Z10 Turbo Pro на домашнем рынке. Утечки со схематическими изображениями, которые появились в прошлом, уже раскрыли предполагаемый дизайн телефона. Новая утечка, предоставленная известным информатором Digital Chat Station, раскрыла все технические характеристики устройства.

По словам инсайдера, грядущий Oppo K13 Turbo будет оснащен большим 6,8-дюймовым плоским OLED-экраном, который поддерживает разрешение 1,5K (2800 x 1280 пикселей) и частоту обновления 144 Гц. На передней панели будет 16-мегапиксельная селфи-камера, а задняя сторона смартфона приютит 50-мегапиксельную основную камеру и дополнительный 2-мегапиксельный объектив.

Кроме чипсета Snapdragon 8s Gen 4, Oppo K13 Turbo будет оснащен оперативной памятью стандарта LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Топовая модель устройства будет предлагать 16 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 512 ГБ. Утечка не содержит информации об аккумуляторе и характеристиках быстрой зарядки смартфона. Ожидается, что устройство будет работать на оболочке ColorOS 15 на основе ОС Android 15.

Кроме того, Oppo K13 Turbo будет иметь встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и встроенный активный вентилятор системы охлаждения. Смартфон также будет иметь пластиковую среднюю рамку и корпус с рейтингом защиты IPX8.

В настоящее время компания Oppo хранит молчание о существовании модели Oppo K13 Turbo. Вероятно, устройство может дебютировать в конце этого месяца или в июле.