ASUS ProArt RTX 5080 со слотом SSD отличается уникальным дизайном печатной платы с повернутым графическим процессором

В предыдущем поколении видеокарт ASUS уже исследовала идею интеграции настоящего твердотельного накопителя M.2 в графический ускоритель. Это имело определенный смысл, поскольку карты серии RTX 4060 не задействовали все 16 линий графического слота PCI Express, так как GPU AD107 оснащён только 8 линиями PCIe.

В результате ASUS смогла подключить твердотельный накопитель, используя оставшиеся полосы, что предоставило простую возможность расширить хранилище в системах, которые не имеют достаточно разъемов для SSD

Для серии RTX 50 компания ASUS недавно представила на Computex 2025 новую модель под названием ProArt RTX 5080. Накопитель устанавливается на задней стороне карты, имеющей специальный слот, который не требует никаких изменений в системе охлаждения или какого-либо физического доступа к внутренним компонентам карты. ASUS достигает этого с помощью раздвоения линий PCIe, что позволяет материнской плате использовать оставшиеся неиспользуемые линии для дополнительного оборудования, в данном случае SSD. Естественно, это означает, что не все линии будут доступны графическому процессору.

ASUS также отметила преимущества в плане теплоотвода при установке SSD на видеокарту. Поскольку SSD использует большой радиатор, используемый для видеокарты мощностью 300 Вт, он работает при температуре примерно на 10 градусов Цельсия ниже, чем при обычной установке на материнскую плату. SSD не прикреплен напрямую к основному радиатору, но получает выгоду от воздушного потока, создаваемого вентиляторами карты. Также имеется отдельный радиатор, который немного увеличивает толщину задней пластины.

Демонстрация также показала конструкцию печатной платы для этой видеокарты. Это оказалось самым большим сюрпризом, поскольку ASUS, по-видимому, повернула графический процессор на 90 градусов. Такая компоновка не используется ни в одной другой карте RTX 5080. Хотя полная печатная плата не была показана, это изменение отчетливо видно по ориентации графического процессора.

Компания также упомянула, что разрабатывает специальное программное обеспечение под названием Multi-LM, которое позволит разработчикам ИИ выгружать модели непосредственно в хранилище. Это позволит локально разрабатывать ИИ на графическом процессоре.

ASUS пока не сообщила дату выпуска RTX 5080 ProArt SSD. На официальной странице продукта по-прежнему показан только один рендер без каких-либо дополнительных подробностей.