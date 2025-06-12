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PCI-SIG завершила разработку спецификаций PCI Express 7.0
Разработка спецификаций PCI Express 8.0 по заявлению PCI-SIG уже стартовала

 После более чем двух десятилетий непрерывной эволюции интерфейса PCle, дебютировавшего в 2003 году, PCI-SIG выпустила спецификацию стандарта PCI Express 7.0. Новый стандарт снова удваивает пропускную способность, увеличивая её до 128 ГТ/с и до 512 ГБ/с в обоих направлениях при использовании шестнадцати линий. Новая версия интерфейса предназначена для поддержки следующего поколения устройств для рабочих нагрузок искусственного интеллекта, машинного обучения, облачных вычислений и квантовых вычислений.

 Для сравнения, представленный в 2010 году интерфейс PCIe 3.0 оставался доминирующим стандартом для нескольких поколений ЦП и ГП. PCIe 4.0 появился в 2017 году, но был широко принят только в двух поколениях графических процессоров серии AMD Radeon RX 5000/6000 и серии NVIDIA RTX 30. PCIe 5.0 только недавно стал использоваться в основных графических архитектурах, начиная с серии NVIDIA RTX 50 и серии AMD Radeon RX 90, а также новейших процессорах Intel.

Основные характеристики PCIe 7.0:

  • Обеспечивает 128 ГТ/с скорости передачи данных и до 512 ГБ/с в двух направлениях на x16;
  • Использует сигнализацию PAM4 (импульсная амплитудная модуляция с 4 уровнями) и кодирование на основе Flit;
  • Повышенная энергоэффективность;
  • Полная обратная совместимость с предыдущими поколениями PCle.

Хотя, скорее всего, пройдет ещё много лет, прежде чем стандарт PCIe 7.0 достигнет потребительских видеокарт, PCI-SIG уже подтвердила, что стартовала работа над следующей спецификацией PCle 8.0. Обычно ускорители искусственного интеллекта, сетевое оборудование и устройства хранения данных первыми начинают переход на новые стандарты PCle.

Современные видеокарты используют передовые методы сжатия, которые помогают устранить узкие места в полосе пропускания и редко упираются в ограничения текущих спецификаций PCIe. Фактически, существует небольшая разница в производительности в реальности между PCIe 4.0 x16 и PCIe 5.0 x16 при использовании полных полос. Влияние становится более заметным, когда для GPU становится доступно меньше полос.

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#интерфейс #pci express 7.0 #интерфейс anura #pcie 8.0 #pci express 8.0
Источник: videocardz.com
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