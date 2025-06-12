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Intel Arc Battlemage с интерфейсом PCIe 5.0×16 появилась в списках PCI-SIG
Предполагается, что видеокарта будет основана на графическом процессоре BGM-G31

На выставке Computex 2025 компания Intel официально анонсировала видеокарты серии Arc Pro B на базе того же графического процессора BGM-G21, который использовался в моделях Arc B580 и Arc B570. Интересное изменение заключается в том, что варианты Pro, по-видимому, используют интерфейс PCle 5.0, в то время как потребительские графические ускорители ограничены стандартом PCle 4.0.

Долгое время ходили слухи, что Intel будет использовать PCIe 5.0 на своих видеокартах, и если данные PCI-SIG точны, то новая версия PCIe действительно будет реализована в Arc 580 серии Limited Edition.

Убедиться в этом можно, посмотрев на кодовые названия продуктов, которые уже содержат подробную информацию об Arc B580 Limited Edition. Intel якобы изменила спецификации в последний момент и осталась на PCIe 4.0, что имело смысл, учитывая, что карта ограничена всего 8 полосами. Это, вероятно, приведет к некоторой потере производительности в системах, которые не поддерживают данный стандарт.

Тем временем организация PCI-SIG только что обновила свой список новым графическим процессором Arc Battlemage "99CMLN", который, по-видимому, имеет полноценный 16-канальный интерфейс PCIe 5.0. Это будет первая карта серии Arc B с таким типом подключения. Однако следует отметить, что технически это может быть модель Arc Pro B60 Turbo от MaxSun, которая оснащена двумя графическими процессорами BGM-G21. Однако, если бы это было так, то она не носила бы название собственного продукта Intel, как указано в таблице.

Если предположить, что это не процессор BGM-G21, то остается только BGM-G31, высокопроизводительный процессор линейки Battlemage, который появлялся и исчезал в различных новостях в течение некоторого времени. Предполагаемый графический ускоритель Arc B770, который Intel упоминала перед Computex, на мероприятии не появился. Возможно, карта уже готова и проходит окончательную доработку, или, возможно, Intel решила, что графический процессор G31 нуждается в улучшениях, чтобы более эффективно конкурировать в своем целевом сегменте.

В настоящее время Intel не планирует никаких мероприятий в краткосрочной перспективе. Партнеры компании по производству видеокарт Arc сейчас работают над кастомными вариантами Pro B60 и B50, а некоторые упоминали, что версия Arc B580 с 24 ГБ памяти все еще может быть запущена в ближайшие недели. По слухам, Arc B770 будет запущена в четвертом квартале текущего года.

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Источник: videocardz.com
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