Это значительно превышает 1 000 Вт модели Instinct MI350X

Завтра компания AMD проведет специальное мероприятие под названием Advancing AI. Это мероприятие будет в первую очередь посвящено серии ускорителей Instinct, высокопроизводительными графическими процессорами AMD для больших моделей искусственного интеллекта. Одним из ключевых направлений улучшения для будущих поколений этих процессоров станет увеличение объема памяти, и здесь новая серия MI350 не разочаровывает своей огромной емкостью в 288 ГБ.

AMD имеет четыре варианта графических процессоров MI350, доступных либо в виде полной платформы, либо в виде отдельных графических процессоров. Все они используют форм-фактор OAM (OCP Accelerator Module), который состоит из большого радиатора, прикрепленного к относительно небольшой печатной плате. Модуль OAM для MI350 был показан на выставке ISC 2025 в Гамбурге, где AMD представила ранний предварительный просмотр того, что будет официально анонсировано завтра.

Компания AMD также поделилась первыми подробностями о своем новом процессоре MI355X, который будет официально представлен на мероприятии. Этот процессор на базе архитектуры CDNA4 продолжит использовать память стандарта HBM3E с пиковой пропускной способностью 8 ТБ/с. С моделью MI355X производитель стремится достичь 30-кратного повышения энергоэффективности, и, согласно слайдам, представленным на ISC, AMD находится на верном пути к достижению поставленной цели.

Интересным является то, что ускоритель Instinct MI355X официально рассчитан на пиковую мощность 1 400 Вт, то есть на 400 Вт выше, чем у модели MI350X. Это превышает номинальную мощность B200 на базе SXM от NVIDIA, хотя все еще ниже, чем у суперчипа Grace Blackwell, который, как сообщается, потребляет от 1 700 до 2 700 Вт.

Более подробная информация о серии ускорителей Instinct MI350, как ожидается, будет опубликована завтра.