Видеокарта включает 12 ГБ памяти и 8 разъемов mini-DisplayPort 2.0

Компания Matrox в 90-х годах была одним из самых крупных игроков в индустрии графических процессоров, но продолжает выпускать графические карты сегодня, в первую очередь фокусируясь на профессиональных ускорителях. Теперь компания нацелена на поддержку больших экранов, трансляций, медиа и развлечений в прямом эфире. Если где-то есть большой экран, он может с большой долей вероятности использует графические карты Matrox.

Теперь Matrox анонсировала новую графическую карту под названием LUMA Pro A380 Octal. Хотя карта не имеет слов Arc или Arc PRO в своем названии, в её основе находятся сразу два графических процессора Intel Arc — A380 «Alchemist». Сопутствуют им 12 ГБ памяти, а TDP составляет 170 Вт.

Matrox представила эту карту вчера, и она позиционируется как профессиональная графическая карта, которая может выводить изображение на четыре дисплея разрешением 8K и до восьми дисплеев 5K. Еще одной важной особенностью является то, что это однослотовая конструкция с одним вентилятором. Видеокарта оснащена восемью разъемами mini-DisplayPort 2.0.

LUMA Pro A380 Octal является не единственной моделью в серии. Компания также предлагает версию A380 Quad, которая по сути является той же картой, но с одним графическим процессором, пониженным энергопотреблением и четырьмя разъемами DisplayPort. Эта модель также оснащена 6 ГБ памяти.

Matrox не раскрывает информацию о доступности новинок.