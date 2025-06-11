Процессор работал в составе ноутбука HP на частоте 2.81 ГГц и со 128 ГБ ОЗУ

С 2023 года известно, что компания NVIDIA работает над собственным чипом для ноутбуков на базе архитектуры Arm, и теперь появились первые признаки существования этого чипа.

Процессор с маркировкой «NVIDIA N1x» появился в онлайн-базе данных тестовой платформы Geekbench 6.2.2, где он набрал 3096 баллов в однопоточном тесте и 18837 баллов в многопоточном тесте. Этот чип был установлен в прототипе ноутбука под брендом HP с маркировкой «HP 8EA3», на котором Geekbench запускался в системе Ubuntu 24.04.1 LTS.

Процессор идентифицирован платформой Geekbench с 20 логическими процессорами, это означает, что у него 20 ядер. Вполне возможно, что речь идет о многоуровневой конфигурации big.LITTLE, включающей эти 20 ядер. Кроме того, сообщается, что тактовая частота чипа составляет 2,81 ГГц. Компания также могла использовать в своем продукте референсные ядра ARM, такие как Cortex-X925 P и ядра Cortex A725 E. Также интересно видеть, что тестовый стенд HP, используемый для запуска Geekbench, включает сразу 128 ГБ оперативной памяти.

NVIDIA в настоящее время пристально присматривается к определенному сегменту рынка ПК, на который нацелена компания Qualcomm со своей линейкой процессоров Snapdragon Elite для ноутбуков Windows-on-ARM, дополненных нейронным процессором (NPU), ускоряющим Microsoft Copilot+ непосредственно на устройстве, а не в облаке. Будущий N1x также может конкурировать с чипами Apple M3 или M4, на которых работают ее планшет iPad Pro и MacBook.

На данный момент Microsoft ограничила использование Copilot+ на базе ARM процессорами Snapdragon, но NVIDIA, вероятно, будет сотрудничать с Microsoft, чтобы открыть дорогу на эту платформу для своих чипов. NVIDIA производила чипсеты ARM в течение десятилетий, ее первым детищем в качестве клиентских чипов на базе ARM была Tegra, на которых работали смартфоны и планшеты Android. Компания также производила процессоры ARM все это время, но для корпоративного сегмента, например, процессор Grace.

Новый N1x может быть нацелен на гораздо более широкую категорию устройств, охватывающие ноутбуки-трансформеры на ОС Windows и Chromebook, планшеты Android и даже игровые карманные компьютеры. SoC может объединить передовой процессор ARM со встроенной графикой на основе одной из последних графических архитектур компании, которые соответствуют требованиям DirectX 12 Ultimate, а также NPU или vNPU.