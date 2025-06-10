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GPD готовит сверхкомпактный MicroPC 2 с процессором Intel N250
Новинка станет обновлением первой модели MicroPC, выпущенной четыре года назад

 Компания GPD только предстоит выпустить в продажу свою новую систему, но фотографии очередного MicroPC уже просочились в сеть. Это новая версия очень маленького карманного компьютера, которая получила несколько обновлений по сравнению со своим предшественником.

 Старая версия MicroPC представляла собой 6-дюймовую систему, работающую на четырехъядерном процессоре Celeron N4120. Этот чип также поставлялся со встроенной графикой UHD Graphics 600 с 12 исполнительными блоками. Система была оснащена 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и поддерживала SSD M.2 форм-фактора 42 мм, имела двойной аккумулятор емкостью по 3 100 мАч каждый и весила около 440 г.

 Сейчас система получила обновление до процессора Intel N250 Twin Lake, выпущенного в этом году. Конфигурация ядер ЦП не сильно изменилась, и он по-прежнему включает 4 физических ядра и 4 потока. Однако процессор использует гораздо более новую архитектуру и теперь оснащен 32 исполнительными графическими блоками, а TDP увеличен до 15 Вт.

 Это по-прежнему система со сверхнизким энергопотреблением, предназначенная для бизнес-пользователей, которым нужен постоянный доступ к ПК в любое время суток. Для этих пользователей GPD добавила важное улучшение — больший 7-дюймовый экран.

 Что касается памяти и хранилища, система была обновлена с LPDDR4 до LPDDR5 со скоростью 4800 МТ/с, а объем памяти удвоился до 16 ГБ. Кроме того, хранилище M.2 теперь поддерживает форм-фактор 2280 и емкость до 8 ТБ. Важно, что он больше не использует SATA3, а поддерживает интерфейс PCIe 4.0.

 По данным китайских СМИ, система еще не выпущена и не имеет точной даты выпуска, а также цены. В настоящее время она проходит тестирование внутри компании.

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#процессоры #процессоры intel #мини-пк #gpd #intel n250 #celeron n4120 #gpd micropc #micropc
Источник: videocardz.com
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