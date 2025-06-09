Младшая карта серии RTX 50 может стать единственной в новом поколении с чипами памяти GDDR6

На прошлой неделе появилось сообщение от портала Videocardz.com, что NVIDIA представит настольную видеокарту GeForce RTX 5050 в июле. Информацию быстро подтвердили другие СМИ, которые обратились к своим источникам. Среди них был Benchlife, который также сообщил, что NVIDIA рассматривает возможность замены памяти GDDR6 на более быструю GDDR7.

Однако сегодня Benchlife сообщает, что обновленная информация от NVIDIA была предоставлена партнерам по производству видеокарт, явно подтверждающая, что RTX 5050 действительно комплектуется памятью стандарта GDDR6. Это означает, что если карта будет выпущена, она, скорее всего, будет соответствовать спецификациям, раскрытым несколько месяцев назад инсайдером Kopite7kimi.

"После выхода сообщения партнеры NVIDIA AIC получили обновленную информацию. В этом обновлении для партнеров AIC было подтверждено, что NVIDIA GeForce RTX 5050 сохранит конфигурацию памяти GDDR6", - сообщает Benchlife.

Новость, кроме того, заключается ещё в том, что Benchlife также предоставила обновленную информацию о точных поставщиках этих модулей памяти. По всей видимости, основным поставщиком памяти для RTX 5050 станет Samsung, хотя, как говорят, SK hynix также есть в списке и будет поставлять память для RTX 5050 на более позднем этапе производства. Кроме того, Benchlife подтверждает, что карта имеет номер платы PG152-F01 SKU 50, где F01, вероятно, является внутренним вариантом для одного из партнеров.

Пока что ни один из отчетов не подтвердил точную скорость памяти GDDR6, которая будет использоваться в RTX 5050. Серия RTX 40, которая уже использует чипы GDDR6X, также включала несколько моделей GDDR6 для RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060 с модулями памяти от 17 до 20 Гбит/с. Если RTX 5050 использует аналогичную скорость, это означает пропускную способность памяти от 272 до 320 ГБ/с, что как минимум на 29 процентов медленнее, чем у RTX 5060.