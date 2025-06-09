Хотя консоли имеют в названии упоминание XBox, это не полноценная консоль от Microsoft

Серия гибридных процессоров AMD Ryzen Z2 расширяется и выходит на новые устройства. Официально брендированные системы ROG XBOX Ally работают на процессорах Ryzen Z2 Extreme и Ryzen Z2A. Это не полноценные портативные устройства XBOX, как некоторые могли ожидать, а системы на базе ОС Windows 11 с некоторыми системными улучшениями, а также оптимизацией навигации и простоты использования для игр. По данным Microsoft, ROG XBOX Ally будет работать на двух процессорах AMD Ryzen: Ryzen Z2A и Ryzen Z2 Extreme. Последний, по-видимому, оснащен 24 ГБ оперативной памяти, в то время как младшая версия комплектуется только 16 ГБ оперативной памяти. Сообщается, что обе модели консоли используют 7-дюймовые экраны с частотой 120 Гц.

Одной из ключевых особенностей Xbox Ally является его эксклюзивная версия ОС Windows 11 и приложения Xbox, которая обеспечивает значительные улучшения производительности и снижает нагрузку на систему. Microsoft планирует внедрить эти функции на другие устройства, такие как Lenovo Legion Go, начиная с 2026 года, но пока они остаются эксклюзивными для Xbox Ally и Xbox Ally X. Цель состоит в том, чтобы сделать Windows 11 полностью управляемой с помощью контроллера, исключив необходимость сенсорного ввода или ввода с клавиатуры. Например, Xbox Ally позволяет пользователям разблокировать Windows с помощью контроллера, что будет впервые для ОС.

Новое приложение Xbox также предлагает полноэкранный режим, который отключает фоновые процессы Windows, включая рабочий стол, сокращая потребление энергии в режиме ожидания на две трети и освобождая до 2 ГБ оперативной памяти для игр. Многозадачность остается неизменной благодаря обновленному Xbox Game Bar и интерфейсу alt-tab.

Microsoft рассматривает это как ранний шаг к более широкой поддержке устройств и дальнейшему повышению производительности, хотя развертывание все еще находится на ранних стадиях. Консоли XBOX Ally выйдут к концу года к рождественским и новогодним праздникам. Цены и полные характеристики еще не раскрыты, но Microsoft поделилась некоторыми ключевыми моментами, которые включены в таблице ниже.



